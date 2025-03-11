Выбраны главные руководители праздника песни и танца, который состоится в 2028 году(1)
Фонд Эстонского праздника песни и танца совместно с Эстонским обществом хоров и Обществом эстонского народного танца и народной музыки провел открытый конкурс для выбора художественного руководителя праздника песни и главного постановщика праздника танца, которые состоятся в 2028 году.
По решению конкурсной комиссии художественным руководителем XXIX Всеобщего праздника песни и XIV Молодежного праздника песни был выбран дирижер, композитор и музыкальный педагог Рийво Йыги. Главным режиссером XXII Всеобщего праздника танца и XIV Молодежного праздника танца по решению комиссии была выбрана руководитель танцевального коллектива Кадри Тийс. На два конкурса в общей сложности поступило 7 работ.
По словам председателя конкурсной комиссии праздника песни Раула Талмара, сильными сторонами работы-победителя стали целостное и четкое видение художественного воплощения особенного праздника, ожидающего нас в 2028 году. „В истории ранее никогда не проводились молодежный и всеобщий праздник одновременно и в один год, поэтому новому художественному руководителю не на что опереться, кроме как на собственное видение и чутье и сотрудничество своей команды. Ключевая идея победившей работы - временная ось - создает понятные рамки для этой сложной задачи и хорошую отправную точку“, сказал председатель конкурсной комиссии Талмар. По оценке комиссии, в Рийво Йыги сочетаются музыкальная чувствительность композитора и чрезвычайно широкий кругозор наряду с пониманием регионального аспекта, ведь он ежедневно работает как с хорами, оркестрами, так и со многими очень разными музыкальными коллективами по всей Эстонии. По словам председателя комиссии, опыт работы Рийво Йыги на предыдущих праздниках песни значителен как в роли дирижера и руководителя видов хоров, так и в качестве композитора и автора аранжировок.
Председатель конкурсной комиссии праздника танца Карел Йоханнес Вяхи отметил, что при принятии решения решающим фактором стал многолетний опыт Кадри Тийс в подготовке праздников танца как в качестве постановщика, так и в качестве организатора. Это отражает ее зрелость и готовность руководить беспрецедентно масштабным праздником танца и одновременно отвечать за развитие всей сферы народного танца. Тийс характеризуется глубоким профессиональным пониманием, аналитическими способностями, открытостью и готовностью к сотрудничеству, а также умением принимать продуманные решения – именно эти качества создают прочную основу для того, чтобы летом 2028 года привести на стадион Калев более 15 000 детей, молодежи и взрослых для продолжения двух достойных традиций праздника танца. „Режиссерская идея Кадри рассматривать равновесие как ценность имеет особое значение и важность в современном обществе. Не менее примечательно ее желание сохранить первоначальную традицию через жизненный опыт наших предшественников, одновременно привнося в нее свежие идеи молодых творцов, чтобы они находили отклик у людей и в будущем,“ пояснил Вяхи.
Рийво Йыги окончил бакалавриат по специальности хорового дирижирования и магистратуру по оркестровому дирижированию в Эстонской академии музыки и театра под руководством профессора Тоомаса Каптена. Он вел педагогическую работу в школе Пылва, а также в музыкальных школах Пылва и Ряпина, руководил многими духовыми, симфоническими и струнными оркестрами, а также хорами. Как руководитель он достиг выдающихся результатов на многих республиканских, а также международных конкурсах солистов и вокальных ансамблей. С 2017 года он участвовал во всех праздниках песни в качестве дирижера, руководителя видов хоров, автора и аранжировщика. На XXVIII Празднике песни, который состоится в этом году, Рийво Йыги является руководителем категории симфонических оркестров.
Кадри Тийс с 1993 года работает руководителем танцевальных коллективов и руководила как детскими, так и взрослыми коллективами народного танца. Она окончила школу руководителей народного танца, прошла там же курсы повышения квалификации и летние курсы, получила профессиональную квалификацию танцевального специалиста 8-го уровня. В 2005-2023 годах она была танцевальным ментором Общества эстонского народного танца и народной музыки, а с 2015 года – преподавателем эстонского танца в школе руководителей народного танца при центре народной культуры. Тийс на протяжении десятилетий была членом Общества эстонского народного танца и народной музыки, входила в правление и неоднократно избиралась председателем общества. С 1997 года она участвовала в организации праздников танца в качестве постановщика, руководителя танцевальных групп и ассистента главного постановщика. На XXI Празднике танца, который состоится в этом году, Кадри Тийс является ассистентом руководителя танцевальной группы Северного побережья.
XXII Всеобщий праздник танца и XIV Молодежный праздник танца пройдут 1-2 июля 2028 года на стадионе Калев. XXIX Всеобщий праздник песни и XIV Молодежный праздник песни пройдут 8-9 июля 2028 года на Таллиннском певческом поле.