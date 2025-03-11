Выбраны главные руководители праздника песни и танца, который состоится в 2028 году

По решению конкурсной комиссии художественным руководителем XXIX Всеобщего праздника песни и XIV Молодежного праздника песни был выбран дирижер, композитор и музыкальный педагог Рийво Йыги. Главным режиссером XXII Всеобщего праздника танца и XIV Молодежного праздника танца по решению комиссии была выбрана руководитель танцевального коллектива Кадри Тийс. На два конкурса в общей сложности поступило 7 работ.

По словам председателя конкурсной комиссии праздника песни Раула Талмара, сильными сторонами работы-победителя стали целостное и четкое видение художественного воплощения особенного праздника, ожидающего нас в 2028 году. „В истории ранее никогда не проводились молодежный и всеобщий праздник одновременно и в один год, поэтому новому художественному руководителю не на что опереться, кроме как на собственное видение и чутье и сотрудничество своей команды. Ключевая идея победившей работы - временная ось - создает понятные рамки для этой сложной задачи и хорошую отправную точку“, сказал председатель конкурсной комиссии Талмар. По оценке комиссии, в Рийво Йыги сочетаются музыкальная чувствительность композитора и чрезвычайно широкий кругозор наряду с пониманием регионального аспекта, ведь он ежедневно работает как с хорами, оркестрами, так и со многими очень разными музыкальными коллективами по всей Эстонии. По словам председателя комиссии, опыт работы Рийво Йыги на предыдущих праздниках песни значителен как в роли дирижера и руководителя видов хоров, так и в качестве композитора и автора аранжировок.