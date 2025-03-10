Главная блогерка Эстонии выходит замуж. И не скрывает, что приглашает гостей из-за денег

На сегодняшний день список гостей на свадьбу, которая должна состояться в июне, уже готов. Оказалось, что на главный праздник Маллукас и ее возлюбленного Томаса Легранта были приглашены и несколько известных лиц. Если приглашение одной из лучших подруг блогерши, Кристины Пяртельпоэг, вряд ли кого-то ошарашит, то решение Маллукас отправить приглашения Андрею Зевакину и Робину Валтингу вызывает удивление.

„Я пригласила Андрея просто потому, так как слышала, что он инвестор и у него много денег. На свадьбу же дарят деньги, то есть я просто хочу получить деньги“, — сказала Маллукас на вечеринке по случаю запуска нового сезона реалити-шоу. По словам блогерки, пару дней назад она увидела обложку журнала, на которой Зевакин рассказывал о своем инвестиционном портфеле стоимостью 250 000 евро.