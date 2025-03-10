10.03.2025, 09:00
Главная блогерка Эстонии выходит замуж. И не скрывает, что приглашает гостей из-за денег
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе на канале Go3 стартовал второй сезон шоу „What’s Up!?“ В эпизодах зрители увидят, как, среди прочего, самая известная блогерка Эстонии планирует свою свадьбу.
На сегодняшний день список гостей на свадьбу, которая должна состояться в июне, уже готов. Оказалось, что на главный праздник Маллукас и ее возлюбленного Томаса Легранта были приглашены и несколько известных лиц. Если приглашение одной из лучших подруг блогерши, Кристины Пяртельпоэг, вряд ли кого-то ошарашит, то решение Маллукас отправить приглашения Андрею Зевакину и Робину Валтингу вызывает удивление.
Уже подписаны?