ФОТО | „Рожала в жемчуге и солнцезащитных очках": Рианна поделилась фотографиями после родов

"безусловно, самое мощное, что я когда-либо сделала как женщина... мои маленькие чудеса! Рза и Райот Розе. И да, я рожала в жемчуге и солнечных очках... не спрашивайте, много всего происходило“, - написала певица.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky — до этого их связывала многолетняя дружба. В январе 2022 года пара объявила о беременности, а уже в мае того же года впервые стала родителями: у них родился сын Рза Ательстон Майерс.

В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky появился второй сын — Райот Роуз Майерс.

В ноябре 2024 года появились слухи, что Рианна может ждать третьего ребенка. Поклонники обратили внимание на фотографии певицы в обтягивающем платье, на которых, по их мнению, заметен округлившийся живот.

Однако сама Рианна пока не комментировала эти догадки.