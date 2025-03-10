ФОТО | Певица Yasmyn показала, как нянчит ребенка модели Кармен Касс

Певица Синенсия Жасмин Касс, известная как Yasmyn, опубликовала снимок, на котором нежно обнимает малыша и с улыбкой смотрит в камеру. К посту она добавила три эмодзи в виде драконов и отметила аккаунт Кармен Касс.

На фото Yasmyn одета в черную кофту, а малыш, которого она держит на руках, — в сине-белый комбинезон и полосатые носочки.

В конце ноября прошлого года супермодель Кармен Касс объявила, что раньше срока родила ребенка. В оригинальном посте молодая мама ласково назвала малыша дракончиком и не стала раскрывать пол новорожденного.

„Любимый Дракон официально присоединился к нам. Он проявляет удивительную храбрость и стойкость, родившись раньше срока“, — отметила Кармен в своем посте, добавив, что сейчас она невероятно счастлива, ведь очень давно мечтала о ребенке.

Ребенок родился на 33 неделе беременности, вес малыша составил 2,3 килограмма, а рост — 42 сантиметра.