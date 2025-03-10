Эстонская актриса построила в Уганде детский дом и снабдила питьевой водой более 200 человек

„Когда я была в Ирландии, мне в соцсетях написал один молодой человек – Мугонзи из Уганды, который искал помощь для бездомных детей в своей деревне и нуждающихся семей. И у меня появилось чувство, что надо начать их как-то поддерживать. Мне говорили, что это мошенничество и так делать не стоит“, – сказала Хенесси.

Но интуиция не обманула Хенесси, и сегодня, спустя три года после того судьбоносного сообщения, она называет Мугонзи братом, а жителей угандийской деревни – своей второй семьей. Актриса основала НКО Little Bridge Foundation, и благодаря своему энтузиазму и помощи неравнодушных им с Мугонзи удалось, в числе прочего, снабдить питьевой водой более 200 человек, открыть детский дом, в котором живет 40 детей, и отправить в школу несколько десятков местных малышей.

„У нас семь акров земли в Уганде и община, которая ведет экологически чистое хозяйство. Мы пытаемся создать жизнеспособную систему благотворительности. Мугонзи получил на родине признание и стал примером для многих. И меня тоже вдохновляет видеть, как молодой человек, которому самому приходится очень тяжело, так заботится о других“, – сказала она.