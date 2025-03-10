Гороскоп на неделю с 10 по 16 марта: Рыбам - недоразумение, Львам - повышение

Гороскоп на неделю Овен

Пора освежить и перезагрузить свою жизнь. Оглянитесь вокруг и посмотрите, что нужно изменить к лучшему. Откройте свой разум для конструктивной критики, которую вы получаете. И поймите, что мудрость может прийти от самых неожиданных людей и источников.

Новое сложное задание может показаться трудным поначалу, но в долгосрочной перспективе оно поднимет вас в профессиональном плане.

Гармония вернется в домашний очаг после периода напряженности и проблем. Мир царит до тех пор, пока вы даете своим близким свободу. Здоровье демонстрирует медленное и уверенное восстановление.

Гороскоп на неделю Телец

Когда вы сохраняете открытость и просто плывете по течению, путешествие становится лучше. Приготовьтесь к тому, что в последнюю минуту план может измениться. Или внезапным задержкам и обходным путям. Соискателям работы, возможно, придется столкнуться с несовпадением мнений во время собеседования или переговорами, которые покажутся односторонними.

В личной жизни вы можете высказать кому-то свое мнение. Или установить границы с другом, который слишком сильно мешает вам. Возможно, начнется реализация долгосрочного плана. Денежные дела потребуют от вас больше внимания к деталям. Дела, связанные со здоровьем, выглядят неплохо.

Гороскоп на неделю Близнецы

Возьмите на себя ответственность. Продемонстрируйте свои возможности. Даже если за вами никто не наблюдает, продолжайте поступать правильно. Пока вы находитесь на верном пути, но вам стоит посоветоваться с наставником или руководителем по поводу любых долгосрочных изменений, которые вы хотите осуществить.

Молчание сейчас может привести к разочарованию в будущем. Выскажитесь и будьте услышаны. В сердечных делах будьте слушателем и обращайте внимание на то, что не говорится. Действия говорят громче, и вы можете понять, что кто-то, возможно, не выполняет своих обещаний.