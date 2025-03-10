Бывшая Канье Уэста рассказала, почему он „раздевает“ своих девушек

Бывшая девушка Канье Уэста Эмбер Роуз раскрыла настоящую причину, по которой скандальный рэпер „одевает своих девушек“ в одежду с рейтингом X. Эмбер Роуз и Канье Уэст встречались с 2008 года, пока не расстались через два года после скандала. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя модель, которая ранее обвиняла 47-летнего Канье в том, что он называл ее „проституткой“ и издевался над ней, открыто рассказала об их отношениях журналистке Шеннон Шарп в ее подкасте Club Shay Shay.

Эмбер спросили, что она думает о том, как одевается жена Канье, Бьянка Цензори , после того как она появилась на красной дорожке „Грэмми“ в полностью прозрачном платье.

„Канье наверняка одевает ее так. Да, он сделал то же самое со мной и Ким. Он просто такой, какой есть. Он хочет, чтобы другие мужчины хотели его женщину. Вот что ему нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине“, — рассказала Эмбер Роуз.

Она призналась, что когда она была с Канье, она предпочитала носить свободные джинсы, шапочки и футболки. Но иногда он настаивал и ей приходилось одеваться откровенно.

„Мы были где-то в Европе… я помню, как плакала и спорила с ним, и я говорила себе, что я, черт возьми, не хочу носить это дерьмо, я не хочу его носить. А он сказал: „Ты не понимаешь, это мода, а я гений“. В итоге я надела это прозрачное платье и потом меня буквально сожрали в Интернете“, — рассказала Эмбер Роуз.

Она призналась, что сейчас бы так не одевалась. Но тогда она была молода и это были ее первые отношения со знаменитостью и она тогда не была уверена в себе.

„Он хочет, чтобы все его друзья хотели трахнуть его девушку. Он хочет, чтобы каждый, кто заходит в комнату, видел, что его девушка или жена — самая желанная“, — призналась Эмбер.