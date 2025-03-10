Мужчина попал в тюрьму за тысячи звонков с жалобами на соседей

46-летний Юки Симидзу из города Абиго оказался за решёткой после года непрекращающихся звонков в службу спасения. Он постоянно жаловался на шум от соседей снизу, но прибывавшие по вызовам полицейские не находили подтверждения его слов.

Кульминацией стала ночь 14 февраля, когда за четыре часа Симидзу позвонил 14 раз. В этот раз в квартире этажом ниже находились сотрудники полиции, которые снова не зафиксировали шума. В ходе расследования выяснилось, что за год мужчина совершил 4250 ложных вызовов.