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10.03.2025, 16:02

Мужчина попал в тюрьму за тысячи звонков с жалобами на соседей

 
Сосед. Иллюстративное фото
Сосед. Иллюстративное фото
ФОТО: Miguel AF | Shutterstock

В Японии арестовали мужчину из префектуры Тиба, который за год несколько тысяч раз позвонил в полицию с ложными жалобами на соседей. Об этом сообщает Japan Today.

46-летний Юки Симидзу из города Абиго оказался за решёткой после года непрекращающихся звонков в службу спасения. Он постоянно жаловался на шум от соседей снизу, но прибывавшие по вызовам полицейские не находили подтверждения его слов.

Кульминацией стала ночь 14 февраля, когда за четыре часа Симидзу позвонил 14 раз. В этот раз в квартире этажом ниже находились сотрудники полиции, которые снова не зафиксировали шума. В ходе расследования выяснилось, что за год мужчина совершил 4250 ложных вызовов.

В итоге его арестовали за умышленные попытки помешать работе правоохранительных органов.

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