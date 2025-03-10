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10.03.2025, 17:01

Как защитить подростков в Сети — 6 опасностей, о которых нельзя молчать

 
Подросток в Сети. Иллюстративное фото.
Подросток в Сети. Иллюстративное фото.
ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

Воспитание детей — процесс сложный и требующий особого внимания, особенно когда речь идёт о безопасности в интернете. Как уберечь ребёнка от онлайн-опасностей, не нарушая его личные границы?

Сегодня невозможно представить жизнь без интернета, особенно для подрастающего поколения. Всемирная паутина открывает доступ к полезной информации, но вместе с тем таит множество опасностей.

Недавняя история с рэпером Оксимироном в очередной раз это подтвердила. Сразу несколько девушек обвинили артиста в насилии, на тот момент они еще учились в школе, но это нисколько не помешало звезде найти поклонниц в Сети и заморочить девушкам голову настолько, что они выполняли все его команды. Подобное называется груминг и это, к сожалению, тоже довольно популярный способ манипуляции со стороны злоумышленника.

Груминг: когда друг в сети — вовсе не друг

Один из тревожных сигналов — груминг. Так называют ситуацию, когда взрослый устанавливает доверительные отношения с ребёнком, постепенно манипулируя им. Казалось бы, что может связывать подростка и незнакомого взрослого? Но манипулятор умело создаёт иллюзию дружбы, находит слабые места жертвы и превращается в значимую фигуру.

Девочек убеждают в их уникальности и красоте, мальчикам рассказывают, что их никто не понимает, кроме „друга“ в интернете. Постепенно жертва оказывается в ловушке: ей кажется, что отказать в просьбе значит предать доверие. А дальше начинаются опасные игры, которые могут привести к трагическим последствиям.

„Подростки чаще попадаются на удочку злоумышленников, если рядом нет значимого взрослого — человека, которому они могут доверять. Оказавшись в одиночестве, ребёнок становится лёгкой добычей“, — объясняет психолог.

Родителям важно объяснять детям, что здоровый взрослый не станет дружить с подростком. Простой пример: у мамы и папы есть такие друзья? Нет? Значит, и у ребёнка их быть не должно.

Финансовые ловушки: мошенники и лёгкие деньги

Интернет-пространство изобилует мошенническими схемами, и подростки часто становятся их жертвами.

  • Финансовые махинации. Злоумышленники предлагают школьникам переводы через их банковские карты, обещая лёгкий заработок. На деле же ребёнок оказывается участником преступной схемы.

  • Опасные подработки. Заманчивые предложения вроде „быстрого заработка“ могут обернуться вовлечением в распространение запрещённых веществ, шантажом из-за интимных снимков или даже принуждением к проституции.

Как защитить ребёнка? Обсуждать эти риски, следить за движением средств на его карте и учить критически оценивать заманчивые предложения.

Киберугрозы: вирусы и похищение данных

Неосторожный клик по ссылке может обернуться серьёзными проблемами: вирусы способны красть пароли, банковские данные и личную информацию.

А ещё хакеры могут захватить контроль над устройством, использовать его в преступных схемах или даже отправлять угрозы от лица ребёнка.

Решение — объяснить, почему нельзя скачивать файлы из сомнительных источников, проходить по подозрительным ссылкам и сообщать личные данные незнакомцам.

Опасные онлайн-группы

Помните движение „Синий кит“? Его больше не обсуждают так активно, но на смену ему могут прийти новые группы, склоняющие подростков к самоповреждению или даже суициду.

„Мир подростков всегда привлекал людей с психическими отклонениями, — предупреждает эксперт. — Они знают, как манипулировать, предлагая „расширить границы“ или „выйти из матрицы“. Важно объяснить ребёнку, что любые разговоры, где звучат намёки на прерывание жизни, — повод немедленно сказать взрослым“.

Лучший способ защиты — открытость. Обсуждайте реальные истории, показывайте примеры последствий. Подросткам важно понимать, что опасность существует, и они должны уметь её распознавать.

Дропы: как школьников делают пособниками мошенников

Одной из самых коварных схем последних лет стало использование подростков в качестве „дропов“. Всё начинается с предложения лёгкого заработка: на карту ребёнка приходят небольшие суммы, которые он должен перевести дальше, оставляя себе процент.

Откуда эти деньги? Их переводят обманутые жертвы, уверенные, что спасают свои сбережения. В результате школьник становится частью криминальной схемы.

„Организаторов таких махинаций редко находят, но участников вычислить гораздо проще. Если подросток старше 14 лет, у полиции могут появиться вопросы“, — поясняет эксперт.

Что делать родителям? Контролировать банковские операции ребёнка, объяснять риски и выстраивать доверительные отношения, чтобы он не боялся поделиться сомнениями.

Как обезопасить ребёнка в интернете?

  • Обсуждайте, с кем он общается в сети.

  • Разбирайте реальные случаи интернет-мошенничества.

  • Учите критически относиться к заманчивым предложениям.

  • Поддерживайте доверительный контакт.

Чем больше подросток знает о возможных рисках, тем сложнее его обмануть.

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