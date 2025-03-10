Как защитить подростков в Сети — 6 опасностей, о которых нельзя молчать
Воспитание детей — процесс сложный и требующий особого внимания, особенно когда речь идёт о безопасности в интернете. Как уберечь ребёнка от онлайн-опасностей, не нарушая его личные границы?
Сегодня невозможно представить жизнь без интернета, особенно для подрастающего поколения. Всемирная паутина открывает доступ к полезной информации, но вместе с тем таит множество опасностей.
Недавняя история с рэпером Оксимироном в очередной раз это подтвердила. Сразу несколько девушек обвинили артиста в насилии, на тот момент они еще учились в школе, но это нисколько не помешало звезде найти поклонниц в Сети и заморочить девушкам голову настолько, что они выполняли все его команды. Подобное называется груминг и это, к сожалению, тоже довольно популярный способ манипуляции со стороны злоумышленника.
Груминг: когда друг в сети — вовсе не друг
Один из тревожных сигналов — груминг. Так называют ситуацию, когда взрослый устанавливает доверительные отношения с ребёнком, постепенно манипулируя им. Казалось бы, что может связывать подростка и незнакомого взрослого? Но манипулятор умело создаёт иллюзию дружбы, находит слабые места жертвы и превращается в значимую фигуру.
Девочек убеждают в их уникальности и красоте, мальчикам рассказывают, что их никто не понимает, кроме „друга“ в интернете. Постепенно жертва оказывается в ловушке: ей кажется, что отказать в просьбе значит предать доверие. А дальше начинаются опасные игры, которые могут привести к трагическим последствиям.
„Подростки чаще попадаются на удочку злоумышленников, если рядом нет значимого взрослого — человека, которому они могут доверять. Оказавшись в одиночестве, ребёнок становится лёгкой добычей“, — объясняет психолог.
Родителям важно объяснять детям, что здоровый взрослый не станет дружить с подростком. Простой пример: у мамы и папы есть такие друзья? Нет? Значит, и у ребёнка их быть не должно.
Финансовые ловушки: мошенники и лёгкие деньги
Интернет-пространство изобилует мошенническими схемами, и подростки часто становятся их жертвами.
Финансовые махинации. Злоумышленники предлагают школьникам переводы через их банковские карты, обещая лёгкий заработок. На деле же ребёнок оказывается участником преступной схемы.
Опасные подработки. Заманчивые предложения вроде „быстрого заработка“ могут обернуться вовлечением в распространение запрещённых веществ, шантажом из-за интимных снимков или даже принуждением к проституции.
Как защитить ребёнка? Обсуждать эти риски, следить за движением средств на его карте и учить критически оценивать заманчивые предложения.
Киберугрозы: вирусы и похищение данных
Неосторожный клик по ссылке может обернуться серьёзными проблемами: вирусы способны красть пароли, банковские данные и личную информацию.
А ещё хакеры могут захватить контроль над устройством, использовать его в преступных схемах или даже отправлять угрозы от лица ребёнка.
Решение — объяснить, почему нельзя скачивать файлы из сомнительных источников, проходить по подозрительным ссылкам и сообщать личные данные незнакомцам.
Опасные онлайн-группы
Помните движение „Синий кит“? Его больше не обсуждают так активно, но на смену ему могут прийти новые группы, склоняющие подростков к самоповреждению или даже суициду.
„Мир подростков всегда привлекал людей с психическими отклонениями, — предупреждает эксперт. — Они знают, как манипулировать, предлагая „расширить границы“ или „выйти из матрицы“. Важно объяснить ребёнку, что любые разговоры, где звучат намёки на прерывание жизни, — повод немедленно сказать взрослым“.
Лучший способ защиты — открытость. Обсуждайте реальные истории, показывайте примеры последствий. Подросткам важно понимать, что опасность существует, и они должны уметь её распознавать.
Дропы: как школьников делают пособниками мошенников
Одной из самых коварных схем последних лет стало использование подростков в качестве „дропов“. Всё начинается с предложения лёгкого заработка: на карту ребёнка приходят небольшие суммы, которые он должен перевести дальше, оставляя себе процент.
Откуда эти деньги? Их переводят обманутые жертвы, уверенные, что спасают свои сбережения. В результате школьник становится частью криминальной схемы.
„Организаторов таких махинаций редко находят, но участников вычислить гораздо проще. Если подросток старше 14 лет, у полиции могут появиться вопросы“, — поясняет эксперт.
Что делать родителям? Контролировать банковские операции ребёнка, объяснять риски и выстраивать доверительные отношения, чтобы он не боялся поделиться сомнениями.
Как обезопасить ребёнка в интернете?
Обсуждайте, с кем он общается в сети.
Разбирайте реальные случаи интернет-мошенничества.
Учите критически относиться к заманчивым предложениям.
Поддерживайте доверительный контакт.
Чем больше подросток знает о возможных рисках, тем сложнее его обмануть.