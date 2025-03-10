Как защитить подростков в Сети — 6 опасностей, о которых нельзя молчать

Сегодня невозможно представить жизнь без интернета, особенно для подрастающего поколения. Всемирная паутина открывает доступ к полезной информации, но вместе с тем таит множество опасностей.

Недавняя история с рэпером Оксимироном в очередной раз это подтвердила. Сразу несколько девушек обвинили артиста в насилии, на тот момент они еще учились в школе, но это нисколько не помешало звезде найти поклонниц в Сети и заморочить девушкам голову настолько, что они выполняли все его команды. Подобное называется груминг и это, к сожалению, тоже довольно популярный способ манипуляции со стороны злоумышленника.

Груминг: когда друг в сети — вовсе не друг

Один из тревожных сигналов — груминг. Так называют ситуацию, когда взрослый устанавливает доверительные отношения с ребёнком, постепенно манипулируя им. Казалось бы, что может связывать подростка и незнакомого взрослого? Но манипулятор умело создаёт иллюзию дружбы, находит слабые места жертвы и превращается в значимую фигуру.

Девочек убеждают в их уникальности и красоте, мальчикам рассказывают, что их никто не понимает, кроме „друга“ в интернете. Постепенно жертва оказывается в ловушке: ей кажется, что отказать в просьбе значит предать доверие. А дальше начинаются опасные игры, которые могут привести к трагическим последствиям.

„Подростки чаще попадаются на удочку злоумышленников, если рядом нет значимого взрослого — человека, которому они могут доверять. Оказавшись в одиночестве, ребёнок становится лёгкой добычей“, — объясняет психолог.

Родителям важно объяснять детям, что здоровый взрослый не станет дружить с подростком. Простой пример: у мамы и папы есть такие друзья? Нет? Значит, и у ребёнка их быть не должно.

Финансовые ловушки: мошенники и лёгкие деньги

Интернет-пространство изобилует мошенническими схемами, и подростки часто становятся их жертвами.