Порномодель пообещала крупную сумму парню, который доведет ее до оргазма, но есть одно существенное „но“

Секс — это удовольствие, и я с нетерпением жду возможности продолжать дарить радость сыновьям и их отцам, избавляя их от напряжения — и финансовых забот“, — заявила Бонни.

В январе она рассказала DailyMail.com, что зарабатывает „1 миллион долларов в месяц“ благодаря своим откровенным выступлениям на OnlyFans.

Бонни Блю намерена устроить новый секс-марафон, в котором будут участвовать выпускники школ.

„В следующий раз я устрою марафон в весенние каникулы, — заявила она. — Я оплачу обучение тому парню, который доставит мне лучший оргазм, и тому, у которого будет самый маленький пенис“.

„Я горжусь своими заработками, но еще больше я горжусь количеством людей, которым я могу доставить удовольствие. Чем больше денег я зарабатываю, тем больше у меня возможностей в будущем стать более креативной в плане получения удовольствия“, — отметила Блю.

Бонни Блю утверждает, что ей удалось заняться сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и таким образом поставить мировой рекорд. Каждому из них порномодель уделяла не более 41 секунды.

„Это был просто какой-то конвейер“, — рассказывала она позднее.

Благодаря её феноменальному успеху в индустрии для взрослых многие известные порноактрисы, по словам Бонни, начали ей завидовать.

„В любой профессии есть девушки, которые склонны к зависти, и это, конечно, неприятное качество“, — отметила она.

„Меня не трогают нападки со стороны других порноактрис, их истории скучны, а выдуманные доходы — давно пройденный этап. Я всегда подкрепляю свои видео доказательствами, и именно это отличает меня от остальных“.