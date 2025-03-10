ФОТО | Алла Пугачёва прокомментировала скандал с прокремлевской журналисткой на Кипре

Ранее в Сети появилось видео, на котором Примадонна пытается отбиться от бестактной прокремлевской журналистки на набережной Лимасола на Кипре. На кадрах видно, что Пугачёвой не понравилось навязчивое поведение репортера, и она ей ответила: „Я патриотка, а ты — нахалка“.