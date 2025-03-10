10.03.2025, 10:03
ФОТО | Алла Пугачёва прокомментировала скандал с прокремлевской журналисткой на Кипре
ФОТО: | Delfi Meedia
Известная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва опубликовала новый пост на своей странице в Instagram.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Примадонна пытается отбиться от бестактной прокремлевской журналистки на набережной Лимасола на Кипре. На кадрах видно, что Пугачёвой не понравилось навязчивое поведение репортера, и она ей ответила: „Я патриотка, а ты — нахалка“.
9 марта артистка прокомментировала этот инцидент.
„Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо“, – написала она под постом.