Шоубиз
10.03.2025, 10:03

ФОТО | Алла Пугачёва прокомментировала скандал с прокремлевской журналисткой на Кипре

 
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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Известная советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва опубликовала новый пост на своей странице в Instagram.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Примадонна пытается отбиться от бестактной прокремлевской журналистки на набережной Лимасола на Кипре. На кадрах видно, что Пугачёвой не понравилось навязчивое поведение репортера, и она ей ответила: „Я патриотка, а ты — нахалка“.

9 марта артистка прокомментировала этот инцидент.

„Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо“, – написала она под постом.

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