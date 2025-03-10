Музыкальный конкурс „Таллиннский талант“ приглашает на концерты второго тура

Музыкальный конкурс „Таллиннский талант“ проводится для учащихся таллиннских общеобразовательных школ и школ по интересам, в нем могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 19 лет. Конкурс, который проходит уже в пятый раз, помогает заметить и поддержать музыкально одаренных молодых людей, давая им возможность получить сценический опыт, профессиональную обратную связь и шанс показать свой талант широкой аудитории.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский призывает всех ценителей музыки посетить концерты и поддержать молодых исполнителей своим присутствием, щедрыми аплодисментами и искренним вниманием. „Каждому музыканту необходим настоящий слушатель, способный сопереживать и помогать мечтам воплотиться в реальность. Конкурс „Таллиннский талант“ – не просто соревнование. Это уникальное пространство, где молодые исполнители, публика и профессионалы встречаются, обмениваются опытом и черпают вдохновение. Таллинн, как город музыки под эгидой ЮНЕСКО, гордится возможностью поддерживать первые шаги молодых артистов, предоставляя им сцену для старта и создавая благоприятную среду для их творческого роста. Приходите на концерты, и давайте вместе поддержим этих талантливых ребят!“ - сказал мэр.

„Таллиннский талант“ открыт как для солистов, так и для ансамблей и проводится в двух категориях: классическая музыка и ритмическая и народная музыка. В каждой из категорий участники имеют возможность представить вокальные, инструментальные или авторские произведения. Конкурс проходит в два этапа: предварительный видеоотбор и сценический тур. В этом году на видеоотбор свои работы прислали 182 молодых музыканта, из которых жюри отобрало 71 участника для второго тура – 37 в категории ритмической и народной музыки и 34 в категории классической музыки.

Выступления второго тура пройдут 22 и 23 марта в Таллиннской школе музыки и балета (MUBA) и в Доме братства Черноголовых. Подробная информация доступна на сайте. Концерты бесплатные и открыты для всех желающих.