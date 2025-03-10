Умерла музыкант Кайре Нурк. Ей было всего 45 лет

„Бесконечная благодарность за чудесные моменты, которые мы провели вместе, Кайре! Пусть твоя душа покоится с миром“, — написал Ахто-Лембит. Коллега по группе, с которым удалось поговорить журналистам издании Kroonika, признался, что он опечален столь ранним уходом Кайре. Последний совместный концерт они дали в 2017 году, но и после общались как друзья. Кайре играла на клавишных в группе Loits, но пару лет назад покинула группу.