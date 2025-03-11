ФОТО | Так пара или нет? Мерил Стрип и Мартин Шорт подогрели слухи о романе

В минувшие выходные Мартин Шорт (74) и Мерил Стрип (75) вновь были замечены вместе. На этот раз они приехали на съемки популярного шоу Saturday Night Live на одной машине. В тот же вечер, незадолго до начала телешоу, Мерил и Мартин вместе пошли смотреть бродвейское шоу „Oh, Mary!“

Хотя актеры ни разу не обменялись на публику поцелуями и всяческим образом опровергают любые слухи, их все чаще видят вместе. Например, в День святого Валентина они сидели рядом на вечеринке в честь 50-летия телешоу „Saturday Night Live“, сообщает Page Six.

Осенью прошлого года Мерил и Мартина видели вместе в любимом знаменитостями итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, Калифорния. Они приехали на ужин в одной машине: Стрип сидела за рулем, а Шорт — на пассажирском сиденье. Их также сфотографировали, когда они уютно сидели вместе на церемонии вручения премии „Золотой глобус“ в 2024 году. Несмотря на домыслы, представители пары настаивают на том, что они „не более чем друзья“, а сам Шорт сказал Биллу Махеру в подкасте „Club Random“, что они „очень близкие друзья“.

В октябре 2023 года Мерил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, в браке с которым провела 45 лет. У пары четверо детей — Генри Вулф стал автором-исполнителем, а дочери Мэми Гаммер, Грейс Гаммер и Луиза Джейкобсон — актрисами. Кроме того, у супругов пятеро внуков. Причина расставания актрисы и скульптора не разглашается.

Известно, что Стрип и Шорт дружат много лет, но в последнее время сблизились. Слухи об их романе впервые появились в прессе в начале 2024 года.