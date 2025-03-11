Лучшие пианисты за роялем Пярнуского концертного дома

Первый фортепианный вечер состоится в Пярнуском концертном зале 13 марта в 19:00. Пианистка Аге Юурикас сыграет избранное из Ференца Листа – подборку фортепианных транскрипций песен Шуберта. Наряду с произведениями Листа на концерте прозвучит музыка Сергея Прокофьева.

Восьмая соната Прокофьева напомнит о трудных временах, влияющих на повседневную жизнь. „Последняя из трех так называемых военных сонат является грандиозной по своему масштабу и эмоционально всеобъемлющей, отражая издалека отблески войны. Мажорная соната с темным подтекстом окутывает слушателя с первых нот и приводит посредством трех частей к грандиозному и тревожному триумфу в финале“, – описывает предстоящее Аге Юурикас. Для баланса в программу включена более пластичная и мечтательная музыка Листа. В начале концерта прозвучит подборка его фортепианных транскрипций песен Шуберта.

Второй фортепианный вечер состоится в Пярну 15 апреля в 19:00. На сцену выйдет фортепианный дуэт Йохан Рандвере – Юстас Шервеникас. В программу включены произведения Франца Шуберта, Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, Клода Дебюсси и Урмаса Сисаска.

Известный и давно сработавшийся фортепианный дуэт исполнит романтическую фортепианную музыку в четыре руки. Если сольный фортепианный вечер можно сравнить с симфоническим концертом для рояля, то игра в четыре руки представляет собой палитру всех жанров, вдвое больше насыщенную цветами и оттенками.

Два фортепианных вечера в Пярнуском концертном зале обязаны своим рождением новому роялю Steinway, доставленному туда в апреле минувшего года. Пианисты Стен Лассманн и Михкель Полль, а также мастер по настройке Андрес Леэзик посетили фабрику роялей, чтобы выбрать инструмент.

По словам пианистов, фортепиано в Пярнуском концертном зале обладает прекрасным звучанием, олицетворяя собой одновременно мощь и великолепие. Благодаря этим характеристикам фортепиано хорошо подходит как для сольных концертов, так и для выступлений вместе с оркестром.