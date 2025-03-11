Фанаты обеспокоены: Бритни Спирс утверждает, что спалила свою ванную комнату

43-летняя певица Бритни Спирс опубликовала в понедельник в своем аккаунте Instagram странный пост. На видео она танцует в откровенном костюме с леопардовым принтом, шлепает себя по попе и позирует перед камином с живым огнем.

Ее странное поведение и подпись к видео вызвали беспокойство среди многочисленных поклонников Бритни. Во-первых, певица заявила, что похудела на четыре размера. Потом она сказала, что давно не танцевала.

"Сегодня я сожгла свою ванную комнату. Я побежала обратно в дом как сумасшедшая, потому что у меня в духовке был пирог, и, честно говоря, за последние несколько дней я устала жить по законам логики“, — написала певица.

Танцевальный номер Бритни Спирс можно посмотреть ЗДЕСЬ. За несколько часов пост набрал почти 60 тысяч лайков. Однако певица отключила возможность комментировать эту публикацию. На платформе X поклонники Бритни задаются вопросом, что с ней происходит. „Спалила ванную? Что это значит?“ - спрашивает один фанат. „Бедная Бритни, ей нужна помощь“, — написал другой.

Почти пять лет назад в доме Бритни произошел пожар, в результате которого сгорел домашний спортзал. Бритни тогда сказала, что это был несчастный случай.