ФОТО | Кризис среднего возраста? Джордж Клуни решил изменить свою внешность

В воскресенье, 9 марта, Клуни обедал со своей женой Амаль в Нью-Йорке, когда его заметили папарацци. Они не сразу его узнали - оказалось, что актер покрасил волосы. С новым цветом волос Клуни выглядит немного странно, так как до того, как поседеть, у него были более темные волосы.

В то время как многие звезды Голливуда, желая сохранить свой молодой вид, начинают красить волосы в возрасте 30 лет, перемены во внешности Клуни могут быть связаны с его следующей ролью. В ближайшие месяцы кинозвезда будет занята в бродвейской постановке („Good night, and good luck“) „Доброй ночи и удачи“, адаптации одноименного фильма 2005 года, в котором Клуни выступил сценаристом, режиссером и исполнителем главной роли. Это дебют Клуни на Бродвее.

Многие гадают, что именно сподвигло Клуни на такие кардинальные перемены во внешности?

Известно, что в ближайшее время Клуни планирует приступить к съемкам нового фильма, где будут задействованы сразу несколько известных лиц, в том числе Адам Сэндлер, режиссера „Барби“ Грета Гервиг, Лора Дерн и внучка Элвиса Пресли, актриса Райли Кио.