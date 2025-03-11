Катерина Гордеева едет в Эстонию: журналистка выступит с необычным стендап-туром „Много личного“

Журналистика, литература, документалистика — казалось бы, к этим сферам Катерина Гордеева уже привыкла и давно нашла в них себя. Однако в 2024 году она делает новый шаг — выходит на сцену в формате стендап-выступления. И это не просто стендап. „Много личного“ — это уникальный творческий проект, который соединяет в себе искренний разговор со зрителями, автобиографические рассказы, сатиру, наблюдения и глубокие размышления о жизни.

Катерина Гордеева — известная российская журналистка, писательница, документалистка и автор популярных проектов. Ее имя стало широко известным благодаря ее честным и глубоким интервью на YouTube-канале „Скажи Гордеевой“, где она разговаривает с выдающимися личностями современности. Ее книги, включая „Унеси ты моё горе“ (2023), стали важными текстами для людей, которые ценят живую, честную и пронзительную прозу.

Но почему стендап? Ведь Гордеева прежде всего известна как человек слова, а не сцены. Ответ прост: стендап — это новый способ говорить с аудиторией, рушить барьеры между „автором“ и „читателем“, создавать особую атмосферу доверительного диалога.

Чего ожидать от выступления?

Искренность и эмоции. Это не просто юмор ради юмора — это истории, в которых есть и радость, и грусть, и парадоксальность жизни. Где смешное неожиданно сменяется трагическим, а трагическое оборачивается неожиданно комичным.

Фрагменты из новой книги. В каждом городе Катерина читает отрывок из своей неизданной книги, которую она сейчас дописывает. Это эксклюзивная возможность услышать новые тексты раньше, чем они появятся в печати.

Литературная встреча. В конце вечера зрители смогут приобрести книгу „Унеси ты моё горе“, получить автограф и пообщаться с Катериной лично.

Объятия. Ведь иногда одно объятие значит больше тысячи слов.

Кто такая Катерина Гордеева?