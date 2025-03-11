Король Чарльз III решил потратить 3 млн на особняк, чтобы в нем не проводили свадеб

Король Великобритании Чарльз III покупает дом по соседству с загородным особняком своей жены, королевы Камиллы в Уилтшире за 3 миллиона фунтов стерлингов. Одной из причин этого решения стало нежелание монарха превратить дом в шумное место для проведения свадеб, пишет Mail.Online.

Поместье Ray Mill было для Камиллы убежищем в течение 30 лет. Она приезжала туда, чтобы уединиться и отдохнуть от общественного внимания. Она не продала дом даже после того, как вышла замуж за наследника престола. Тут она пережила и разрушительную новость о раке у Чарльза, собиралась с мыслями и силами, чтобы поддержать его. Приезжая сюда, королева наслаждается верховой ездой, общением с семьей и прогулкой с собаками. Правда, она также обязана находиться в Highgrove House в Глостершире и Clarence House в Лондоне, официальных домах, которые она делит с Чарльзом, но все же не готова расстаться с любимым поместьем.

После того как стало известно, что соседний особняк The Old Mill собираются продать, чтобы переоборудовать его для проведения свадеб, Камилла очень забеспокоилась. По словам инсайдеров, она была не в восторге от того, что каждые выходные десятки гостей шумели бы и кутили по другую сторону ее забора.

Застройщик Фил Клейтон купил The Old Mill семь лет назад за 675 000 фунтов стерлингов и сразу же начал масштабную реконструкцию, из-за чего он поссорился с Камиллой и другими соседями. В ходе строительных работ он переделал бывший гараж на территории в апартаменты для отдыха стоимостью 160 фунтов стерлингов за ночь, Pear Tree Loft, которые он рекламировал на Airbnb и других сайтах аренды.

К ужасу Камиллы и ее службы безопасности, они находились всего в 200 футах от ее входной двери. Апартаменты были забронированы в течение всего прошлого года и давали туристам из Европы, США и Австралии возможность увидеть королеву и воспользоваться ее частной подъездной дорогой, которую она делит с Клейтоном.