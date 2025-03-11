11.03.2025, 20:21
ФОТО и ВИДЕО | В баре закончилось просекко, а Меладзе отчитал толпу за плохое поведение: смотрите, как прошел концерт в Тондираба(36)
ФОТО: | Delfi Meedia
Трибуны забиты до отказа, в партере – солдаут, свет софитов и нестихающий гул взбудораженной публики. В таллиннском холле Тондираба этим вечером нет равнодушных, ведь на сцене эстонской столицы блистает настоящий романтик, который приехал отменить зиму и растопить душу и сердце. Этим вечером взоры эстонских женщин направлены лишь на него – Валерия Меладзе! Смотрите галерею!
Шубы и пальто роскошных дам сменились на тренчи и плащи, меховые сапоги на игривые полусапожки, а теплые шапки на легкие укладки – кажется, что полстраны сегодня собралось в Тондираба, чтобы официально объявить весну, несмотря на минусовую температуру!
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