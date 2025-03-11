ФОТО и ВИДЕО | В баре закончилось просекко, а Меладзе отчитал толпу за плохое поведение: смотрите, как прошел концерт в Тондираба

Трибуны забиты до отказа, в партере – солдаут, свет софитов и нестихающий гул взбудораженной публики. В таллиннском холле Тондираба этим вечером нет равнодушных, ведь на сцене эстонской столицы блистает настоящий романтик, который приехал отменить зиму и растопить душу и сердце. Этим вечером взоры эстонских женщин направлены лишь на него – Валерия Меладзе! Смотрите галерею!