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11.03.2025, 20:21

ФОТО и ВИДЕО | В баре закончилось просекко, а Меладзе отчитал толпу за плохое поведение: смотрите, как прошел концерт в Тондираба

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Концерт Валерия Меладзе 11.03.25
Концерт Валерия Меладзе 11.03.25
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Трибуны забиты до отказа, в партере – солдаут, свет софитов и нестихающий гул взбудораженной публики. В таллиннском холле Тондираба этим вечером нет равнодушных, ведь на сцене эстонской столицы блистает настоящий романтик, который приехал отменить зиму и растопить душу и сердце. Этим вечером взоры эстонских женщин направлены лишь на него – Валерия Меладзе! Смотрите галерею!

Шубы и пальто роскошных дам сменились на тренчи и плащи, меховые сапоги на игривые полусапожки, а теплые шапки на легкие укладки – кажется, что полстраны сегодня собралось в Тондираба, чтобы официально объявить весну, несмотря на минусовую температуру!

Ледовая арена Тондираба, привыкшая к хоккейным баталиям и фигурному катанию, вечером 11 марта превратилась в настоящий храм музыки и страсти. Элегантные дамы, увлекая за собой кавалеров, спешили занять свои места, предвкушая встречу с голосом, знакомым каждому с юности.

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