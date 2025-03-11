Мать скандальной Бригитте Сюзанне Хунт: Я до сих пор удивляюсь, как столько людей хотели отменить мою дочь

„До сих пор удивляюсь, как так получилось, что столько людей хотели тебя отменить – это же было массово. Среди них были и известные люди, один писатель... Я думала: неужели нет ни одного человека, который видит, что девочка уже буквально лежит на земле, ее пинают по лицу один раз, второй, третий, четвёртый, но никто не вмешивается. Это показывает, до чего мы как общество дошли. На прошлой неделе я читала в газете, что ненависти очень много“, – вспомнила Реэт и добавила, что на Бригитте Сюзанне было удобно всё это выместить.