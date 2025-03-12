Эхо Берлинале 2025: Бенедикт Камбербэтч – чудо в перьях
Для ценителей высокого искусства, ключевым гостем на Берлинале стал британский актёр Бенедикт Камбербэтч, прибывший на фестиваль представить картину Дилана Саузерна „Существо с перьями“, созданного по роману Макса Портера „Горе - это то, что имеет перья“. Звезда Королевского национального театра, Камбербэтч предстаёт в фильме в образе художника, тяжело переживающего потерю жены. Здесь актёру представилась прекрасная возможность продемонстрировать актёрское мастерство высшей пробы, абсолютно завораживая зрителя и, порою, вытягивая блистательной игрой огрехи драматургии.
Отец двоих малышей убит горем - любимая жена умирает при загадочных обстоятельствах, оставив сыновей на попечение мужа, совершенно не приспособленного к ведению домашнего хозяйства и уходу за детьми. Герой проходит все стадии горя - от гнева и отчаяния, до принятия и смирения. В этом ему помогает огромный чёрный ворон, в образе которого к нему является само горе. Победив свой страх перед ним, художник становится сильным и сублимирует боль в искусстве, день за днём рисуя экспрессивные картины, которые в последствие лягут в основу графического романа.
О внутреннем мире и мотивации своего персонажа Камбербетч говорит так: „Быть открытым, способным извлекать уроки из трагедии, а не пытаться представить её в более ярком свете, я думаю, довольно распространённая и сильная черта. Неопределённость и эмоциональная уязвимость не входят в число приоритетов альфа-самцов, или не преподносятся как образ сильного мужчины, не показывают, какой должна быть мужественность. Поэтому я был очень рад принять участие в истории, которая идёт в противоположном направлении“.
На встрече с журналистами артист не только говорил о совей работе над ролью в картине, но делал программные заявления более широкого гуманистического толка. „Когда я обращаюсь к сложным персонажам, я думаю, что часть моей работы заключается в том, чтобы исследовать, что осталось от их человечности — если она вообще осталась, - сказал актёр. - Я чувствую, что мы, как общество, обязаны нести ответственность перед теми, кто больше всего нуждается в нашей помощи, и перед теми, кто выпадает из поля зрения, будь то жертвы или преступники, — именно им мы должны помогать больше всего, но не делаем этого. Нам очень легко отодвинуть их на второй план или забыть о них“.
Любопытно, что картина „существо в перьях“ стала дебютом для Саузерна, выступившего также в качестве автора сценария ленты. Мировая премьера фильма состоялась на престижном кинофествиале в Санденсе. После европейской премьеры на Берлинале фильм ждёт встреча с широким зрителем. Не упустите возможность