Эхо Берлинале 2025: Бенедикт Камбербэтч – чудо в перьях

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Отец двоих малышей убит горем - любимая жена умирает при загадочных обстоятельствах, оставив сыновей на попечение мужа, совершенно не приспособленного к ведению домашнего хозяйства и уходу за детьми. Герой проходит все стадии горя - от гнева и отчаяния, до принятия и смирения. В этом ему помогает огромный чёрный ворон, в образе которого к нему является само горе. Победив свой страх перед ним, художник становится сильным и сублимирует боль в искусстве, день за днём рисуя экспрессивные картины, которые в последствие лягут в основу графического романа.

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О внутреннем мире и мотивации своего персонажа Камбербетч говорит так: „Быть открытым, способным извлекать уроки из трагедии, а не пытаться представить её в более ярком свете, я думаю, довольно распространённая и сильная черта. Неопределённость и эмоциональная уязвимость не входят в число приоритетов альфа-самцов, или не преподносятся как образ сильного мужчины, не показывают, какой должна быть мужественность. Поэтому я был очень рад принять участие в истории, которая идёт в противоположном направлении“.

На встрече с журналистами артист не только говорил о совей работе над ролью в картине, но делал программные заявления более широкого гуманистического толка. „Когда я обращаюсь к сложным персонажам, я думаю, что часть моей работы заключается в том, чтобы исследовать, что осталось от их человечности — если она вообще осталась, - сказал актёр. - Я чувствую, что мы, как общество, обязаны нести ответственность перед теми, кто больше всего нуждается в нашей помощи, и перед теми, кто выпадает из поля зрения, будь то жертвы или преступники, — именно им мы должны помогать больше всего, но не делаем этого. Нам очень легко отодвинуть их на второй план или забыть о них“.

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