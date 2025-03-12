Дорого, но красиво: дочь эстонского мультимиллионера выставила на продажу свой роскошный BMW

Речь идёт о полноприводном автомобиле BMW X2 xDRIVE 2019 года выпуска с пробегом 71 000 километров. В объявлении на Auto24.ee указано, что его цена достигает 30 000 евро. Это льготная цена, ранее автомобиль стоил целых 36 000 евро.

Автомобиль Кати Кару оснащён двухлитровым двигателем мощностью 170 кВт. Машина была зарегистрирована в Эстонии в мае 2019 года.

В 2020 году Кати Кару в интервью Kroonika рассказала, что на совершеннолетие родители подарили ей именно этот автомобиль — синий спортивный BMW, так как ей приходилось часто перемещаться с одного конца города на другой.

„Поскольку я веду очень активный образ жизни, эта машина мне очень помогает. Водительские права я тоже получила точно в день своего 18-летия“, — рассказывала тогда Кати.