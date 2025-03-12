Бьянка Цензори покаталась на роликах в прозрачном белье

30-летняя Бьянка Цензори, жена скандального американского рэпера Канье Уэста, снова выдала в эфир порцию откровенного контента. На странице девушки в Instagram появилось множество фото, на которых она изображена во время катания на роликах.

Отличительной особенностью всех фото является то, что Бьянка позирует в почти прозрачном нижнем белье, состоящем из трусов телесного цвета и топа, который практически ничего не скрывает. Ансамбль завершают ролики, защитные налокотники и наколенники.

В подписи Бьянка указала, что снимки были сделаны в Италии в 2023 году, а их автором является ее стилист Гадир Раджаб.

На сегодня самым шокирующим нарядом Бьянки считается прозрачное платье, в котором она появилась на красной дорожке премии „Грэмми“. Под почти невидимой тканью девушка была без нижнего белья, и ее перфоманс с публичным обнажением вызвал такой резонанс, что затмил даже успех триумфаторов. По информации СМИ, надеть это платье на голое тело ее заставил Канье, который удовлетворенно наблюдал за женой, когда она сняла с себя шубу и предстала почти в чем мать родила перед ошеломленными фотографами.

После инцидента пара поссорилась, и ходили слухи, что супруги решили развестись. Однако несколько недель спустя стало известно, что они решили дать своим отношениям еще один шанс. Более того, Бьянка стала героиней нового фильма Канье Уэста о женском теле.