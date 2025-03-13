ВИДЕО | Купили бы малышу такую? Lamborghini выпустил детскую коляску за $5165 – их всего 500 штук

Знаменитый итальянский производитель суперкаров Automobili Lamborghini решил показать, что качественный и люксовый транспорт может быть доступным даже для самых маленьких. И речь — не об автомобилях. В сотрудничестве с британским брендом детских товаров Silver Cross он еще в сентябре прошлого года представил „суперколяску“, которую назвали Reef AL Arancio, а сейчас, спустя пять месяцев, она поступила в продажу, пишет Hypebeast.

Компания Silver Cross выпустила 500 колясок, каждая из которых стоит 4000 фунтов стерлингов (примерно $5165).

Reef AL Arancio — это вездеходная коляска, разработанная для обеспечения комфорта в любых возможных ситуациях, в которых родители и их ребенок могут оказаться. Она оснащена колесами с полной подвеской и педалью тормоза, которая выглядит так, будто она — прямо из суперкара, а ручка сделана в автомобильном стиле. Коляска включает тщательно продуманные детали, такие как „высококачественная замша“ и акценты из роскошной итальянской кожи, дополняющие „фирменный оранжевый оттенок Automobili Lamborghini, который подсвечивает гладкие черные ткани коляски“.

В комплекте идут люлька, сиденье для прогулочной коляски, накидка для ног, универсальные адаптеры для автомобильных сидений, солнцезащитный козырек, москитная сетка и два дождевика.

„Создано для родителей, которые осмеливаются выделяться“, — говорится в рекламном ролике.

В комментариях к видео пользователи в шутку интересуются мощностью транспортного средства, спрашивая, сколько в нем лошадиных сил.