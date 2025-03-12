Эстония снова ищет „Большую семью года“: предложите своего кандидата, который заслуживает титула и стипендии в 10 000 евро!

Ааге Ыунап, президент Эстонского союза многодетных семей, сказала, что конкурс „Большая семья года“ имеет давнюю традицию, которая поддерживается уже 16 лет. „Для любой страны и для любого народа многодетные семьи – важная часть фундамента, на котором строится будущее. Вклад, который эти замечательные люди, многодетные родители, вносят в общество, достоин внимания и уважения, поэтому мы хотим выразить им признание и поставить их в пример другим“, – сказала Ыунап, призывая всех нас предлагать своих кандидатов на конкурс.

По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, многодетные семьи заслуживают отдельного внимания в обществе, потому что они показывают нам всем, как можно реализовать мечты, когда рядом дети, реализовывать их вместе с детьми. Эти семьи богаче многих, потому что они богаты детьми. „Стипендиальный фонд создан для того, чтобы выразить признание семьям, которые служат примером для всех нас, и помочь им воплотить в жизнь их идеи и мечты“, – сказала Пехтер. Цель стипендии в 10 000 евро, которую Bigbank предоставит семье-победителю, – поддержать детские увлечения, а также предложить возможности для обучения и развития.