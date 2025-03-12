Эстония снова ищет „Большую семью года“: предложите своего кандидата, который заслуживает титула и стипендии в 10 000 евро!
Начиная с этой недели можно выдвигать кандидатов на проводимый Союзом многодетных семей Эстонии конкурс „Большая семья года“, победитель которого получит от Bigbank стипендию в 10 000 евро.
Ааге Ыунап, президент Эстонского союза многодетных семей, сказала, что конкурс „Большая семья года“ имеет давнюю традицию, которая поддерживается уже 16 лет. „Для любой страны и для любого народа многодетные семьи – важная часть фундамента, на котором строится будущее. Вклад, который эти замечательные люди, многодетные родители, вносят в общество, достоин внимания и уважения, поэтому мы хотим выразить им признание и поставить их в пример другим“, – сказала Ыунап, призывая всех нас предлагать своих кандидатов на конкурс.
По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, многодетные семьи заслуживают отдельного внимания в обществе, потому что они показывают нам всем, как можно реализовать мечты, когда рядом дети, реализовывать их вместе с детьми. Эти семьи богаче многих, потому что они богаты детьми. „Стипендиальный фонд создан для того, чтобы выразить признание семьям, которые служат примером для всех нас, и помочь им воплотить в жизнь их идеи и мечты“, – сказала Пехтер. Цель стипендии в 10 000 евро, которую Bigbank предоставит семье-победителю, – поддержать детские увлечения, а также предложить возможности для обучения и развития.
Конкурс „Большая семья года“ в этом году будет проводиться уже в шестнадцатый раз. К участию приглашаются все активные и энергичные семьи с четырьмя и более детьми. Кандидатов на звание „Большая семья года“ до 28 апреля могут выдвигать, согласно условиям конкурса, все жители Эстонии: сами семьи, их родственники, коллеги по работе, знакомые и друзья. Для этого необходимо заполнить соответствующую анкету на сайте Союза многодетных семей Эстонии. При отборе кандидатов и определении победителя жюри будет исходить из достижений семьи и того, какие в ней взаимоотношения, а не из того, насколько сильно кто-то нуждается в помощи. Иными словами, этот конкур – возможность выразить признание, а не спонсорский проект. Победитель конкурса „Большая семья года“ будет объявлен на Дне семьи, который Союз организует и проведёт во второй половине мая.
В прошлом году в конкурсе участвовало 68 семей, титул и стипендию Bigbank на сумму 10 000 евро получила проживающая в Ныо, в Тартумаа семья Савийр, в которой пятеро детей. Родители в этой семье имеют реальное образование, а сейчас занимаются предпринимательством. Они часто являются инициаторами и всегда активными участниками всех мероприятий местной общины – от создания самого большого в Эстонии снеговика до организации состязаний по триатлону Ныо Вескиярве – главная цель при этом собрать людей, чтобы вместе сделать что-нибудь значительное и замечательное.
Союз многодетных семей Эстонии был создан в 1996 году. Союз является зонтичной организацией для семей с тремя и более детьми. Деятельность Союза основана на уважении и поддержке многодетных семей. Сеть организаций Союза состоит из 19 региональных организации, которые объединяют 4000 семей, в которых в общей сложности растёт более 14 000 детей.