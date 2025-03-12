Настоящая королева: Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном наряде

43-летняя принцесса Уэльская Кэтрин вместе с мужем, принцем Уильямом, а также королем и королевой Великобритании посетила ежегодную службу в честь Дня Содружества. В прошлом году она не присутствовала на ней из-за борьбы с раком, пишет Hello.

Служба в Вестминстерском аббатстве содержала специальные музыкальные выступления множества музыкантов, включая команду Masai Cultural Arts и полуфиналистов Britain’s Got Talent 2015, Брайму и Дженебу Канне-Мейсон. Ее тема была основана на принципах семьи, единства и мира, подчеркивая важность укрепления крепких и связанных сообществ, которые поддерживают и расширяют возможности своих членов, способствуя значимому прогрессу.

Для этого мероприятия Кейт выбрала роскошный ансамбль насыщенного красного цвета. Она надела красное платье-пальто от Catherine Walker с большим 3D-бантом и шляпку от Gina Foster, дополнив образ красными замшевыми туфлями от Gianvito Rossi. Ее слегка завитые локоны спадали волнами на спину. Образ завершали красный клатч от Мiu Мiu, жемчужные серьги и колье из жемчуга, в котором принцесса была на похоронах королевы Елизаветы II.

Принц Уильям выглядел элегантно в темно-синем костюме и бордовом галстуке.

Среди других членов королевской семьи на службе присутствовали герцог и герцогиня Глостерские и принцесса Анна. Последняя выглядела безупречно в узорчатом темно-зеленом платье-пальто. Она дополнила свой образ блестящей золотой брошью, а также надела шикарную шляпу-диск в шалфейно-зеленом оттенке.

Своим нарядом в толпе выделялась и королева Камилла. Для особого случая Ее Величество надела атласное платье-пальто пастельно-розового цвета от Fiona Clare, которое она дополнила туфлями-лодочками телесного цвета, жемчужными аксессуарами и шляпкой на пуговицах от Philip Treacy, увенчанной развевающимися лепестками.

Его Величество выглядел щеголевато в темном костюме и любимом шелковом галстуке Hermes „Кошка и сова“. Чарльз является главой Содружества. С 1969 года он посетил 48 стран Содружества, включая совсем недавно Австралию и Самоа для участия в заседании глав правительств Содружества.