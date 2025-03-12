Шоубиз
12.03.2025, 11:00

„Ни в коем случае не стоит кликать на это“ Мошенники объявили любимого эстонского певца Отта Лепланда мёртвым

 
Отт Лепланд
Отт Лепланд
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вчера вечером в социальных сетях начала распространяться бесстыдная интернет-мошенническая схема, будто любимый певец Отт Лепланд скончался. Лепланд признался, что знает об этом мошенничестве и уже привык к подобным фейковым новостям и поддельным аккаунтам.

С 10 марта в Facebook начали распространять мошенническое сообщение, будто певец Отт Лепланд умер. „Сегодня прощаемся, Отт Лепланд“, — гласит подпись к изображению, которое разлетелось с невероятной скоростью.

Лепланд признался Kroonika, что уже утром предыдущего дня люди начали присылать ему скриншоты этой фейковой новости. „Таким образом, я в курсе“, — отмечает певец.

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