„Ни в коем случае не стоит кликать на это“ Мошенники объявили любимого эстонского певца Отта Лепланда мёртвым

Вчера вечером в социальных сетях начала распространяться бесстыдная интернет-мошенническая схема, будто любимый певец Отт Лепланд скончался. Лепланд признался, что знает об этом мошенничестве и уже привык к подобным фейковым новостям и поддельным аккаунтам.