12.03.2025, 11:00
„Ни в коем случае не стоит кликать на это“ Мошенники объявили любимого эстонского певца Отта Лепланда мёртвым
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера вечером в социальных сетях начала распространяться бесстыдная интернет-мошенническая схема, будто любимый певец Отт Лепланд скончался. Лепланд признался, что знает об этом мошенничестве и уже привык к подобным фейковым новостям и поддельным аккаунтам.
С 10 марта в Facebook начали распространять мошенническое сообщение, будто певец Отт Лепланд умер. „Сегодня прощаемся, Отт Лепланд“, — гласит подпись к изображению, которое разлетелось с невероятной скоростью.
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