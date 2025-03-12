Из-за статей Elu24 популярная эстонская блогерка Маллукас потеряла партнера по сотрудничеству
Портал Elu24 на прошлой неделе опубликовал две статьи, в которых строитель дома Маллукас утверждает, что известная блогерша кинула его на деньги. В результате разгоревшегося публичного скандала компания Geberit, занимающаяся сантехническими изделиями, расторгла заключённый с Маллукас контракт на сотрудничество.
Ремонтирующая дом Маллукас сегодня сообщила через социальные сети, что компания Geberit, отвечавшая за сантехнику в доме блогерки, разрывает договор и прекращает сотрудничество.
По словам блогерки, решение компании связано со статьёй Elu24, в которой говорилось, что Маллукас якобы не заплатила рабочим за ремонт.
„Неважно, что, открыв статью, любой человек мог понять, что я никого не обманывала. Это абсолютно неважно. Их страх был в том, что, возможно, выйдет ещё одна статья. О чём? Я не знаю“, — не понимает Маллукас решение компании.
Она подчеркнула, что не ожидает, что все фирмы захотят с ней сотрудничать: “Честно говоря, я и сама не хочу иметь ничего общего с компаниями, которые в такой дерьмовой ситуации, где я расплачиваюсь за мошенника своими нервами и деньгами, ещё и поливают меня грязью и оставляют в дурацком положении“, — заявила блогерка.
По её словам, унитазы и мебель для ванной были давно заказаны, но теперь она оказалась в ситуации, когда ванная почти готова, а необходимых вещей нет.
„Просто трата времени и бессмысленный стресс из-за компании, которая сама захотела сотрудничать“, — резюмировала Маллукас.
У компании Geberit есть своё видение ситуации.
„Мы приняли решение отказаться от сотрудничества с Маллу Марианн Трейманн, потому что, как социально ответственная компания, считаем важными взаимное уважение и коллегиальную культуру в трудовых отношениях. Мы ознакомились со всеми опубликованными в СМИ статьями, а также с содержанием публикаций Маллу Марианн Трейманн в социальных сетях и должны констатировать, что не нашли там признаков этих ценностей“, — объяснил своё решение эстонский филиал Geberit UAB.
Поскольку контракт был заключён уже давно, в доме блогерки под два санузла уже были установлены монтажные рамы для унитазов Geberit. Из-за этого Маллукас обратилась к своим подписчикам с вопросом, подойдут ли к этим рамам унитазы других производителей, поскольку она больше не хочет использовать продукцию этой компании.
„К тому же теперь мне как можно скорее нужно заказать мебель для ванной и шкафчики с раковинами. Боже, как прекрасно делать то, что я уже сделала. Честно, большое-большое спасибо, Geberit“, — с сарказмом заявила она.
Блогерка не могла понять, почему компании всё равно на те статьи, где рассказывается о её деятельности по разоблачению известных развратников, чтобы они не имели доступа к детям, а также о благотворительности и сборах, направленных на помощь людям и детям.
„Но если Elu24 пишет кликбейтный заголовок на тему, которая не соответствует действительности, то я уже не подхожу для сотрудничества“, — возмущалась Маллукас.
Жених блогерки Томас Мартен Легрант признался в социальных сетях, что однажды оказался в похожей ситуации.
Однажды он заключил контракт с компанией Ecosh и уже снял первый рекламный ролик, но затем получил письмо, в котором сообщалось, что компания хочет приостановить сотрудничество, а позже возобновить его.
Судя по скриншотам, которые опубликовал Легрант, причиной разрыва договора стал конфликт, попавший в СМИ, между Бригитте Сюзанне Хунт, Крислин Куускемаа, Маллукас и самим Легрантом.
„Мы хотим временно приостановить сотрудничество с тобой, пока ситуация в медиа не уляжется и негативный фон не исчезнет“, — якобы написали представители Ecosh в тот момент.
„Я, конечно, ответил, что не хочу продолжать сотрудничество с ними и в будущем. Ты либо с нами, либо нет. Как можно заключать договорённости, а потом принимать решения, основываясь на том, что сказали какие-то крысы?“ — раскритиковал компанию Легрант.