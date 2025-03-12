Из-за статей Elu24 популярная эстонская блогерка Маллукас потеряла партнера по сотрудничеству

Ремонтирующая дом Маллукас сегодня сообщила через социальные сети, что компания Geberit, отвечавшая за сантехнику в доме блогерки, разрывает договор и прекращает сотрудничество.

По словам блогерки, решение компании связано со статьёй Elu24, в которой говорилось, что Маллукас якобы не заплатила рабочим за ремонт.

„Неважно, что, открыв статью, любой человек мог понять, что я никого не обманывала. Это абсолютно неважно. Их страх был в том, что, возможно, выйдет ещё одна статья. О чём? Я не знаю“, — не понимает Маллукас решение компании.

Она подчеркнула, что не ожидает, что все фирмы захотят с ней сотрудничать: “Честно говоря, я и сама не хочу иметь ничего общего с компаниями, которые в такой дерьмовой ситуации, где я расплачиваюсь за мошенника своими нервами и деньгами, ещё и поливают меня грязью и оставляют в дурацком положении“, — заявила блогерка.

По её словам, унитазы и мебель для ванной были давно заказаны, но теперь она оказалась в ситуации, когда ванная почти готова, а необходимых вещей нет.

„Просто трата времени и бессмысленный стресс из-за компании, которая сама захотела сотрудничать“, — резюмировала Маллукас.

У компании Geberit есть своё видение ситуации.

„Мы приняли решение отказаться от сотрудничества с Маллу Марианн Трейманн, потому что, как социально ответственная компания, считаем важными взаимное уважение и коллегиальную культуру в трудовых отношениях. Мы ознакомились со всеми опубликованными в СМИ статьями, а также с содержанием публикаций Маллу Марианн Трейманн в социальных сетях и должны констатировать, что не нашли там признаков этих ценностей“, — объяснил своё решение эстонский филиал Geberit UAB.

Поскольку контракт был заключён уже давно, в доме блогерки под два санузла уже были установлены монтажные рамы для унитазов Geberit. Из-за этого Маллукас обратилась к своим подписчикам с вопросом, подойдут ли к этим рамам унитазы других производителей, поскольку она больше не хочет использовать продукцию этой компании.