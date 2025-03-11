ФОТО | Концерт Меладзе задержался почти на час! Задолго до начала парковка у Тондираба и в окрестностях уже была забита

Многим уже удалось зайти внутрь. Однако по состоянию на 19:20 - несмотря на то, что концерт уже должен был начаться 20 минут назад - люди все еще идут и идут, и очередь на улице не уменьшается. Внутри „Тондираба“ - тоже очереди: и в бар, и в туалеты.