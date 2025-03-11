11.03.2025, 18:34
ФОТО | Концерт Меладзе задержался почти на час! Задолго до начала парковка у Тондираба и в окрестностях уже была забита(25)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в ледовом холле Тондираба проходит концерт Валерия Меладзе. Люди начали активно собираться у входа задолго до начала выступления, парковка вокруг тоже забита.
Толпы поклонников заполняют территорию, предвкушая незабываемое шоу, хотя до начала выступления остается еще больше часа.
Многим уже удалось зайти внутрь. Однако по состоянию на 19:20 - несмотря на то, что концерт уже должен был начаться 20 минут назад - люди все еще идут и идут, и очередь на улице не уменьшается. Внутри „Тондираба“ - тоже очереди: и в бар, и в туалеты.
Артист вышел на сцену только в 19:50!