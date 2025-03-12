Юлия Ауг: меня русскоязычная часть жителей Эстонии не приняла

Юлия Ауг не согласилась с утверждением, что страны Балтии могут стать хабом нонконформистской оппозиционной русской культуры.

„С Балтией не получилось, чего-то не хватает… Могу сказать о себе: меня русскоязычная часть жителей Эстонии не приняла. Меня больше и искреннее принимают эстонцы, нежели русскоязычные жители Эстонии. Я это очень четко понимаю. Русскоязычные читают то, что обо мне пишут в России, верят этому, принимают это за чистую монету“, - рассказала Ауг.

При этом Ауг отметила, что не сталкивалась в Эстонии с отменой русской культуры.

Она рассказала, что в Эстонском драматическом театре идут спектакли „Тоталитарный роман“ и „Эйзенштейн“ (режиссер как раз Ауг - ред.), в которых рассказывается о деятелях русской культуры, с титрами на русском языке.

„Я вижу движение навстречу русской культуре. В Русском театре Эстонии уже много лет идет программа по интеграции в эстонскую культуру, когда берутся произведения эстонских авторов. Я тоже делала в этом театре спектакль по эстонскому культовому роману „Императорский безумец“ Яана Кросса. Эстонцы очень хорошо знают роман, изучают в школе, а русскоязычным жителям Эстонии он почти неизвестен. Мне даже хотелось вставить в спектакль фрагменты интервью, когда на улице подходишь к людям, спрашиваешь их об этом романе, они же ничего не знают. Даже некоторые актеры в театре не знали… Очень хорошо, что происходит такое взаимное просвещение“, - подчеркнула Ауг.