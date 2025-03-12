Pussy Riot впервые выступят в Эстонии: протестное искусство и политическое сопротивление на фестивале Tallinn Colors!(2)
В пятницу, 11 июля, в Paavli Kultuurivabrik, в рамках международного фестиваля Tallinn Colors выступит одна из главных арт-групп мира Pussy Riot. На сцене будет показан перформанс Riot Days 2025 по книге воспоминаний участницы коллектива Марии Алёхиной. Tallinn Colors пройдет с 11 по 13 июля 2025 года в Paavli Kultuurivabrik. Помимо Pussy Riot на фестивале выступят большое количество различных артистов и художников со всего мира. Помимо музыкальной программы, вас ждут искусство, еда, мастер-классы и культурная программа. Окончательная программа фестиваля будет объявлена в ближайшие месяцы.
Представление Riot Days сочетает живую музыку, театр и мультимедиа. Поэтичное, острое как бритва и обезоруживающе смешное шоу основано на нашумевшей одноименной книге Марии Алёхиной, в которой описываются знаковые акции коллектива, судебные дела и тюремные приговоры. Программа Riot Days — результат сотрудничества Алёхиной с музыкальным продюсером Александром Чепарухиным и режиссером Юрием Муравицким.
Riot Days постоянно дополняется размышлениями ее авторов о текущей политической повестке. По состоянию на 2025 год в программе освещены следующие события: протесты Pussy Riot, включая их столкновение с казаками во время Олимпиады в Сочи 2014 года; нападения прокремлевских групп; история Алексея Навального, его арест, заключение под стражу и убийство в тюрьме; многочисленные аресты Марии; вторжение Путина в Украину. Это новая смелая глава в творческой биографии всемирно известного феминистского коллектива.
По всему миру шоу было показано более 400 раз: его видели почти во всех европейских странах, в Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. С начала российского вторжения в Украину состоялось более 150 показов последней версии Riot Days. Благодаря этому шоу и выставке Pussy Riot коллектив собрал более 200 000 евро для украинской детской больницы Охматдет в Киеве и смог поддержать политзаключенных в России. Riot Days получило несколько наград. Кроме того, участники Riot Days были удостоены почетных докторских степеней Кентского университета и отметили свои достижения импровизированным выступлением в Кентерберийском соборе.
Pussy Riot — протестный арт-коллектив из Москвы, основанный в марте 2011 года. Свой путь группа начала с несанкционированных панк-рок-выступлений в необычных общественных местах. Эти перформансы оформлялись в музыкальные клипы и публиковались в интернете. Темы текстов коллектива — феминизм, права ЛГБТ и критика в адрес президента России Владимира Путина, которого группа считает диктатором.
Участницы Pussy Riot активно поддерживают Украину и стали символом сопротивления Путину.
Tallinn Colors: разнообразие культур в Paavli Kultuurivabrik
Фестиваль Tallinn Colors, проходящий уже во второй раз, объединяет художников, музыкантов и представителей различных национальных культур из разных уголков мира, от Ближнего Востока до Южной Америки, от Европы до Африки. Фестиваль предлагает разнообразную программу, направленную на межкультурный диалог: музыка, еда, литература, мастер-классы и искусство. В первый год фестиваль Tallinn Colors посетило 1500 человек, а в его программе приняли участие более сорока человек и организаций.
Билеты на фестиваль стоимостью от 29 евро продаются в Fienta.