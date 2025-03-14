В Художественном зале Рийгикогу открылась выставка Ясса Казелаана „Отец и сын“(1)
В Художественном зале замка Тоомпеа спикер Рийгикогу Лаури Хуссар открылась персональная выставка скульптора Ясса Казелаана „Отец и сын“ („Isa ja poeg“). Выставка будет открыта до 26 апреля.
По словам Лаури Хуссара, скульптор весьма интересно изобразил разносторонние отношения ребенка с родителем, разместив в Художественном зале как портретные бюсты, так и графические рисунки.
„Видно, что Ясс Казелаан относится к своему ребенку с истинным уважением. Взгляд скульптора на собственную трансформацию и, в то же время, искренний интерес по отношению к образу мышления своего сына достойны восхищения. В стенах замка Тоомпеа мы всегда рады подчеркнуть важность семейных связей“, – сказал Хуссар.
По словам скульптора Ясса Казелаана, вдохновением для этой выставки послужила именно его дружба с сыном. Казелаан представляет себя посредством бюстов, а сына – при помощи кораблей на графических рисунках. Последние, по словам художника, отображают таинственность и многомерность детского сознания. „Метафора корабля также позволила мне выразить надежды и страхи, сопряженные с взрослением ребенка“, – сказал Ясс Казелаан, представляя выставку.
В своем творчестве Казелаан в основном фокусируется на создании крупномасштабных скульптурных, звуковых и пространственных инсталляций. Для проектов Казелаана характерны тотальность инсталляций, одновременно продуманная до малейших деталей и учитывающая выбранную тему и используемое для осуществления проекта пространство.
Ясс Казелаан закончил Тартускую высшую художественную школу, магистратуру Эстонской художественной академии по специальности скульптура (2008 г.), магистратуру по специальности анимация (2022 г.) и прошел дополнительное обучение в Школе визуальных искусств Иматра, Финляндия, и в ателье Эмиля Холмера и Вероники Бровалл в Берлине. Его можно с полной уверенностью считать одним из получивших наибольшее признание эстонских молодых скульпторов – Ясс Казелан был удостоен главной премии Köler Prize (2014 г.), премии им. Кристьяна Рауда (2014 г.) и премии в области скульптуры им. Антона Старкопфа (2011 г.). Работы, представленные на выставке, также были номинированы на художественную премию AkzoNobel. Ясс Казелаан преподавал скульптуру как в Эстонской художественной академии, так и в Тартуской высшей художественной школе.
Выставка будет открыта в Художественном зале замка Тоомпеа до 26 апреля. Посетить ее можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Выставки в Художественном зале замка Тоомпеа курирует Эстонский союз художников в сотрудничестве с Канцелярией Рийгикогу.