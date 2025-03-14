В Художественном зале Рийгикогу открылась выставка Ясса Казелаана „Отец и сын“

По словам Лаури Хуссара, скульптор весьма интересно изобразил разносторонние отношения ребенка с родителем, разместив в Художественном зале как портретные бюсты, так и графические рисунки.

„Видно, что Ясс Казелаан относится к своему ребенку с истинным уважением. Взгляд скульптора на собственную трансформацию и, в то же время, искренний интерес по отношению к образу мышления своего сына достойны восхищения. В стенах замка Тоомпеа мы всегда рады подчеркнуть важность семейных связей“, – сказал Хуссар.

По словам скульптора Ясса Казелаана, вдохновением для этой выставки послужила именно его дружба с сыном. Казелаан представляет себя посредством бюстов, а сына – при помощи кораблей на графических рисунках. Последние, по словам художника, отображают таинственность и многомерность детского сознания. „Метафора корабля также позволила мне выразить надежды и страхи, сопряженные с взрослением ребенка“, – сказал Ясс Казелаан, представляя выставку.

В своем творчестве Казелаан в основном фокусируется на создании крупномасштабных скульптурных, звуковых и пространственных инсталляций. Для проектов Казелаана характерны тотальность инсталляций, одновременно продуманная до малейших деталей и учитывающая выбранную тему и используемое для осуществления проекта пространство.