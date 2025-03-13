В Сети выбрали лучшего актера современности: кто он?
Это артист известный по ролям в фильмах „Форрест Гамп“ и „Спасти рядового Райана“.
В Сети провели опрос среди пользователей со всего мира и выбрали лучшего актера современности. Как известно, ранее победителем рейтинга стал американский артист Морган Фримен, однако сейчас результаты опроса выглядят иначе.
В голосование, опубликованное на портале ListChallenges, вошли известные на весь мир актеры, которые сделали большой вклад в кинематограф, а их имена ассоциируются с культовыми фильмами. В частности, в списке можно увидеть Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо, Роберта де Ниро и других знаменитых фигур в мире кино. Правда, все они не вошли даже в тройку лидеров голосования.
Почетное первое место досталось американскому артисту и продюсеру Тому Хэнксу. Звезда фильмов „Форрест Гамп“ и „Спасти рядового Райана“, 68-летний актер набрал 138 голосов и обошел предыдущего победителя Фримена.
Серебро досталось американцу Харрисону Форду, известному по картинам „Индиана Джонс“. Тройку лучших закрыл 87-летний Фримен, который снимался в лентах „Семь“ и „Побег из Шоушенка“.
Кто еще попал в топ-10:
Киану Ривз
Джонни Депп
Энтони Хопкинс
Брэд Питт
Роберт Дауни-младший
Дензел Вашингтон
Робин Уильямс