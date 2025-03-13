В Сети выбрали лучшего актера современности: кто он?

В Сети провели опрос среди пользователей со всего мира и выбрали лучшего актера современности. Как известно, ранее победителем рейтинга стал американский артист Морган Фримен, однако сейчас результаты опроса выглядят иначе.

В голосование, опубликованное на портале ListChallenges, вошли известные на весь мир актеры, которые сделали большой вклад в кинематограф, а их имена ассоциируются с культовыми фильмами. В частности, в списке можно увидеть Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо, Роберта де Ниро и других знаменитых фигур в мире кино. Правда, все они не вошли даже в тройку лидеров голосования.

Почетное первое место досталось американскому артисту и продюсеру Тому Хэнксу. Звезда фильмов „Форрест Гамп“ и „Спасти рядового Райана“, 68-летний актер набрал 138 голосов и обошел предыдущего победителя Фримена.

Серебро досталось американцу Харрисону Форду, известному по картинам „Индиана Джонс“. Тройку лучших закрыл 87-летний Фримен, который снимался в лентах „Семь“ и „Побег из Шоушенка“.

Кто еще попал в топ-10:

Киану Ривз

Джонни Депп

Энтони Хопкинс

Брэд Питт

Роберт Дауни-младший

Дензел Вашингтон

Робин Уильямс