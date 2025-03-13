„Рейв-экскурсия“. Таллиннский Kiseljus TEATER покажет современное переосмысление „Ромео и Джульетты“
Kiseljus TEATER выпускает премьеру — спектакль „TOMBA DI GIULIETTA. Экскурсия“ по мотивам пьесы Шекспира „Ромео и Джульетта“. Это современное переосмысление классической пьесы, размышление о том, что такое „Ромео и Джульетта“ сегодня, фантазия о том, как эта история могла бы происходить в наши дни в современной Италии. Жанр спектакля — рейв-экскурсия.
„Эта шекспировская история великой любви за годы существования и всевозможных воплощений в театре и кино обросла штампами и мемами, и нам было интересно разобраться, о чём эта история, как она соотносится с нами, и что нового мы можем о ней рассказать“, - говорит Антон Киселюс, режиссер спектакля.
Название спектакля „TOMBA DI GIULIETTA. Экскурсия“ отсылает нас к настоящему музейному экспонату в Вероне — гробницы некогда жившей девушки Джульетты. Легенда о ней существовала задолго до того, как Шекспир написал свою пьесу, но именно он сделал ее всемирно известной. Сегодня история о Ромео и Джульетте — это то, что привлекает в город Верона миллионы туристов в год. У гробницы и балкона Джульетты всегда толпятся туристы, пытаясь сфотографировать, увидеть, и прикоснуться к этой истории, желательно еще забрав с собой открытку на память.
Главным мотивом спектакля является то, как необычная, творческая, нестандартная молодежь пытается выжить и проявиться в современном мире. В мире, которым правят постаревшие тираны. В мире, где президенты двух самых могущественных держав уже давно пенсионеры. В мире, который неустойчив и разваливается на части. Главная тема спектакля — это молодежь, которая пытается найти свое место в этом мире, и остаться там, где они были рождены.
Спектакль состоит как из текстов Шекспира в переводе, так и из фантезийных и импровизационных отрывков, которые были написаны специально для этой постановки. Спектакль насыщен юмором и весельем наравне с лиризмом и трагизмом, потому что все-таки это история любви. Причем история первой любви впечатлительных подростков. Музыка и танцы в премьерном спектакле, как и во всех других проектах „Kiseljus TEATER“ играют важную роль. Спектакль „Tomba di Giulietta. Экскурсия“ решен в жанре современной рейв-тусовки дома у старого могущественного мафиози Капулетти. Энергия молодого танца в доме у престарелого тирана будет пронизывать весь спектакль. В спектакле будет звучать много современной музыки, а также будет исполняться живая музыка под барабан и синтезатор.
Центральным местом действия в постановке Антона Киселюса является дом старого Капулетти. Именно он — главный антагонист пьесы „Ромео и Джульетта“, и все действие по большей части разворачивается либо у него в доме, либо вокруг него. История Ромео и Джульетты — это на самом деле история дома Капулетти и того, как некогда великая и могущественная фамилия угасала и теряла свою силу. Ключевым персонажем в нашем спектакле будет старик Капулетти — он является главной силой, препятствующей счастью и миру для будущего поколения.
„Нам кажется очень важным доносить классические сюжеты и классические произведения до молодого зрителя, до подростков, говоря с ними об их проблемах. Мы пытаемся найти новый современный театральный язык, который будет интересен зрителю, пытаемся бороться с устаревшими формами и привычными способами построения театра и спектаклей. Мы хотим доносить глубокие и вечные мысли как можно более простым и понятным языком“, - отмечает Киселюс.
Премьера спектакля состоится 15 и 16 марта в Kiseljus Teater, по адресу Лоотси, 8 в Таллинне.
Спектакль идет на русском языке. Продолжительность спектакля - 2 часа без антракта.
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