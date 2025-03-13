„Рейв-экскурсия“. Таллиннский Kiseljus TEATER покажет современное переосмысление „Ромео и Джульетты“

„Эта шекспировская история великой любви за годы существования и всевозможных воплощений в театре и кино обросла штампами и мемами, и нам было интересно разобраться, о чём эта история, как она соотносится с нами, и что нового мы можем о ней рассказать“, - говорит Антон Киселюс, режиссер спектакля.

Название спектакля „TOMBA DI GIULIETTA. Экскурсия“ отсылает нас к настоящему музейному экспонату в Вероне — гробницы некогда жившей девушки Джульетты. Легенда о ней существовала задолго до того, как Шекспир написал свою пьесу, но именно он сделал ее всемирно известной. Сегодня история о Ромео и Джульетте — это то, что привлекает в город Верона миллионы туристов в год. У гробницы и балкона Джульетты всегда толпятся туристы, пытаясь сфотографировать, увидеть, и прикоснуться к этой истории, желательно еще забрав с собой открытку на память.

Главным мотивом спектакля является то, как необычная, творческая, нестандартная молодежь пытается выжить и проявиться в современном мире. В мире, которым правят постаревшие тираны. В мире, где президенты двух самых могущественных держав уже давно пенсионеры. В мире, который неустойчив и разваливается на части. Главная тема спектакля — это молодежь, которая пытается найти свое место в этом мире, и остаться там, где они были рождены.