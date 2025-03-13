Кино
13.03.2025, 12:00

ОБЗОР | Они смогли показать себя 300 млн зрителей! Эти эстонские звезды добились успеха на платформе Netflix

 
Кит Сийлатс, Хенесси Шмидт и Элина Нечаева
Кит Сийлатс, Хенесси Шмидт и Элина Нечаева
ФОТО: Vida Press / Instagram

Карьера эстонского стендап-комика Ари Матти Мустонена в США достигла новой вершины: с апреля его выступления можно будет увидеть на платформе Netflix. Это значительный прорыв для артиста из маленькой Эстонии, ведь Netflix насчитывает более 300 миллионов пользователей.

Однако Ари Матти не первый эстонец, появившийся на Netflix. Ранее его соотечественники участвовали в фильмах, документальных сериалах и реалити-шоу, доступных на этой платформе.

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