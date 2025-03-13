ОБЗОР | Они смогли показать себя 300 млн зрителей! Эти эстонские звезды добились успеха на платформе Netflix

Карьера эстонского стендап-комика Ари Матти Мустонена в США достигла новой вершины: с апреля его выступления можно будет увидеть на платформе Netflix. Это значительный прорыв для артиста из маленькой Эстонии, ведь Netflix насчитывает более 300 миллионов пользователей.