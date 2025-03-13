Снимали даже в туалете: со скандалом отстраненный от „Евровидения“ Йост Клейн наконец раскрыл детали произошедшего

Теперь, когда следующее „Евровидение“ уже близко, Клейн дал откровенное интервью The Guardian. До сих пор было известно, что его отстранили после инцидента, произошедшего после второго полуфинала. Изначально общественности сообщили, что причиной дисквалификации стало агрессивное поведение Клейна по отношению к женщине-оператору. Однако через три месяца после „Евровидения“ шведские власти (поскольку конкурс проходил в Мальмё) пришли к выводу, что невозможно доказать, что Клейн мог серьезно запугать другую сторону или что он вообще имел намерение это сделать.