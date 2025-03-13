ВИДЕО | Народное караоке перед концертом Меладзе! Смотрите, как люди пели хиты на улице и в холле – основательно подготовились не все

Не все песни угадывались с первых нот — возможно, дело в несовершенном слухе и голосе репортера, но в целом публика справлялась отлично! „Самба белого мотылька“, „Салют, Вера“, „Актриса“ и многие другие песни звучали в тот вечер – как только люди узнавали знакомые мелодии, они с удовольствием подхватывали слова.