13.03.2025, 13:00
ВИДЕО | Народное караоке перед концертом Меладзе! Смотрите, как люди пели хиты на улице и в холле – основательно подготовились не все(2)
ФОТО: Erakogu
Концерт Валерия Меладзе в ледовой арене Тондираба собрал тысячи поклонников, но оказалось, что зрители пришли не просто слушать – они готовы были петь! Репортёр Delfi проверила, насколько хорошо пришедшие знают репертуар артиста, и устроила настоящую музыкальную разминку перед началом шоу.
Не все песни угадывались с первых нот — возможно, дело в несовершенном слухе и голосе репортера, но в целом публика справлялась отлично! „Самба белого мотылька“, „Салют, Вера“, „Актриса“ и многие другие песни звучали в тот вечер – как только люди узнавали знакомые мелодии, они с удовольствием подхватывали слова.
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