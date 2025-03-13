ВИДЕО | Руководство Евровидения считает выступление представительницы Финляндии слишком сексуализированным – а вы?

По словам главного продюсера Евровидения на Yle Ансси Аутио, в выступление представительницы Финляндии Эрики Викман не было внесено никаких изменений, несмотря на требования Европейского вещательного союза EBU. Певица представляет Финляндию на Евровидении с песней Ich komme.

Вопрос стал публичным, когда Викман рассказала шведской газете Expressen , что, по мнению EBU, выступление слишком „сексуализировано“, и необходимо переделать, в частности, сценический костюм и содержание песни.

– Мы должны следовать их правилам и изменить мой костюм. Они хотят, чтобы я прикрыла ягодицы, – расказала Викман в интервью газете.

Ансси Аутио говорит, что не может комментировать слова певицы. Однако он подтвердил, что Yle действительно обсуждала этот вопрос с EBU, но те не предъявляли никаких прямых требований.

По словам продюсера, в этом отношении все должно быть в порядке.