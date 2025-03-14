Этим летом в Нарве пройдет международный „Фестиваль свободы“

Программа этого года включает постановки из почти десяти стран, среди которых, помимо Эстонии, Украина, Пакистан, Турция, Грузия, Кувейт и Кыргызстан.

В центре внимания — власть, воспоминания и идентичность. Несколько постановок являются документальными. Программа была выбрана кураторами из почти из 100 спектаклей.

„На этом фестивале много женщин среди участников и постановщиков, потому что кажется, что у женщин больше смелости и решимости противостоять власти своей страны“, — говорит куратор фестиваля Мärt Meos.

На фестивале состоится премьера документальной постановки „Внутренний климат“ театральными режиссерами Пирет Яакси и Мари-Лиис Лилл, которая расскажет историю о бывшем советском военном заводе „Балтиец“ в Нарве. Постановка о том, как закрытый и секретный завод повлиял на людей города и каково экологическое и духовное наследие военного производства. Фестивальная постановка основана на интервью с бывшими работниками „Балтиец“ и жителями Нарвы.

Постановки из программы Фестиваля свободы 2025 можно будет увидеть в разных залах Нарвы. В программе также предусмотрены бесплатные уличные спектакли для горожан. Сердцем фестиваля станет Театральный центр Vaba Lava в Нарве по адресу Линда 2.

В 2023 году Фестиваль свободы получил Премию годa в области театрального искусства от Фонда культуры. Также из него возникло новое культурное сотрудничество Эстонии и Норвегии. В частности, Vaba lava был приглашен кураторами фестиваля в Осло на Международный театральный фестиваль 2025 года. Уже в марте в Осло можно будет увидеть спектакли „Моя жизнь устроена так“ из Кыргызстана и совместную постановку Vaba Lava и Киевского театра драматургии „(Жизнь) вынужденные выборы“. Кроме того, в программе Vaba Lava— „Шпионские девушки“, которые еще до Осло будут представлены 14 марта на фестивале городского театра Праги „Месяц Украины“.

О фестивале и программа: https://vabadusefestival.ee/