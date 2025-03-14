Посетителей Ярмарки торжественных мероприятий и свадеб в T1 ждет внушительная концертная программа

Концертную программу Свадебной ярмарки откроет 15 марта в 11:30 симбиоз голоса и виолончели – баллады о любви исполнят Эвелин и Лоо. В 13:30 на сцену со своей акустической программой взойдет группа Dreamers. В 14:30, а также в 11:30 в воскресенье, с аранжировками поп- и джаз-композиций выступит гитарист Андрес Ваго. В 15:30 посетителей ярмарки будет ждать коллектив Pink Panthers Girlband, который исполнит хиты от 70-х до 2000-х. Завершится субботняя программа выступлением зажигательной группы Rõõmusbänd, которая начнется в 16:30.

В воскресенье, 16 марта, с 13:30 на сцене виолончелистка Сильвия Ильвес и Musketärid, а завершится концертная программа выступлением ансамбля Shine – с 14:30 посетителей ярмарки будет ждать энергичный репертуар – от 60-х годов до наших дней.

Иллюзионист Ричард Самарюйтель выступит на сцене ярмарки в 12:00 в субботу и в 13:00 в воскресенье. Ко всему прочему, посетители Свадебной ярмарки смогут ознакомиться с уникальными солидными автомобилями. Подробнее программа ярмарки представлена здесь: https://pulmamess.ee/messi-ajakava/. Зона Свадебной ярмарки откроется на первом этаже центра T1 (оба дня – в 10:00). В субботу Свадебная ярмарка продлится до 17:30, а в воскресенье окончится в 15:30. Ярмарка бесплатна для посещения.

В общей сложности в ярмарке примут участие свыше 50 экспонентов. На Ярмарке торжественных мероприятий и свадеб встретятся лучшие идеи и их исполнители, какое бы событие ни предстояло – свадьба, юбилей или корпоратив. Посетители получат возможность лично пообщаться с людьми, предлагающими те или иные услуги, найти вдохновение в сценической программе, узнать советы профессионалов по организации праздников и удачно заключить договоренности по специальным ценам.