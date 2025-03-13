При чем тут христианские проповедники? Откуда взялось название у миссионерской позиции

Скрытый мотив миссионеров?

С 1073 года католическим священникам после рукоположения полагается соблюдать целибат - это общеизвестный факт. Ни жены, ни тем более секса - ничто мирское не должно отвлекать тех, кто решил встать на духовный путь. Однако это не значит, что и все остальное человечество должно дать обет целомудрия. „Совершенно очевидно, что церкви необходимы люди, которые бы туда ходили - это залог ее существования. И чем больше у тебя детей, тем более праведным христианином ты являешься“, - констатирует итальянка Чинция Джорджо, специалист по истории Возрождения и в области исследований, связанных с женщинами, а также автор книги „Эротическая история Италии“.

При этом долгое время представители церкви были убеждены, что зачатию особенно способствует определенная позиция - лицом к лицу, когда мужчина находится сверху, а женщина снизу. Поэтому, согласно одной популярной и вполне правдоподобной теории, христианские миссионеры поощряли языческие народы заниматься сексом именно в такой позе. Оттуда якобы и пошло это странное на первый взгляд название. Скрытый мотив миссионеров заключался в том, что, как только язычники обратятся в христианство, их потомство пополнит церковную паству.

Вместо „Камасутры“

Версия любопытная. Но не соответствует действительности. „Просто долго считалось само собой разумеющимся, что миссионерская позиция связана с христианскими миссионерами“, - поделилась с DW своими наблюдениями британский историк и автор книги „Удивительная история секса“ Кейт Листер. В то же время нет никаких доказательств того, что христианские миссионеры действительно восхваляли эту сексуальную позицию как единственно верную или, по крайней мере, предпочтительную. „И хотя эту теорию можно найти в книгах, медицинских текстах, словарях и исследовательских работах, она так и остается слухом“, - отмечает специалист.

Но это вовсе не значит, что у миссионеров не было своего видения того, какой сексуальной морали должны придерживаться язычники.