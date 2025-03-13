При чем тут христианские проповедники? Откуда взялось название у миссионерской позиции(1)
Миссионерская позиция - довольно необычное название для одной из самых распространенных сексуальных позиций, когда мужчина находится сверху, а женщина лежит на спине. А если к этому добавить, что оно появилось из-за оплошности известного американского профессора зоологии, то становится еще любопытнее. И при чем тут христианские проповедники? Рассказывает DW.
Скрытый мотив миссионеров?
С 1073 года католическим священникам после рукоположения полагается соблюдать целибат - это общеизвестный факт. Ни жены, ни тем более секса - ничто мирское не должно отвлекать тех, кто решил встать на духовный путь. Однако это не значит, что и все остальное человечество должно дать обет целомудрия. „Совершенно очевидно, что церкви необходимы люди, которые бы туда ходили - это залог ее существования. И чем больше у тебя детей, тем более праведным христианином ты являешься“, - констатирует итальянка Чинция Джорджо, специалист по истории Возрождения и в области исследований, связанных с женщинами, а также автор книги „Эротическая история Италии“.
При этом долгое время представители церкви были убеждены, что зачатию особенно способствует определенная позиция - лицом к лицу, когда мужчина находится сверху, а женщина снизу. Поэтому, согласно одной популярной и вполне правдоподобной теории, христианские миссионеры поощряли языческие народы заниматься сексом именно в такой позе. Оттуда якобы и пошло это странное на первый взгляд название. Скрытый мотив миссионеров заключался в том, что, как только язычники обратятся в христианство, их потомство пополнит церковную паству.
Вместо „Камасутры“
Версия любопытная. Но не соответствует действительности. „Просто долго считалось само собой разумеющимся, что миссионерская позиция связана с христианскими миссионерами“, - поделилась с DW своими наблюдениями британский историк и автор книги „Удивительная история секса“ Кейт Листер. В то же время нет никаких доказательств того, что христианские миссионеры действительно восхваляли эту сексуальную позицию как единственно верную или, по крайней мере, предпочтительную. „И хотя эту теорию можно найти в книгах, медицинских текстах, словарях и исследовательских работах, она так и остается слухом“, - отмечает специалист.
Но это вовсе не значит, что у миссионеров не было своего видения того, какой сексуальной морали должны придерживаться язычники.
Например, когда британцы колонизировали Индию, „божьи люди“ объявили почитаемую там „Камасутру“ - древнеиндийский трактат, посвященный свободной любви без табу - делом рук дьявола. Секс стал чем-то греховным, разрешался только в браке и с единственной целью - рождения детей. Кстати, в Англии „Камасутра“ была запрещена вплоть до 1963 года.
Роковая оплошность
И все же, откуда пошло такое название - миссионерская позиция? „Этот термин стал активно использоваться только в 1960-х годах“, - объясняет Кейт Листер. Он восходит к известному американскому зоологу, энтомологу и сексологу Альфреду Кинси. В 1948 году ученый написал свою первую, революционную для того времени, книгу „Сексуальное поведение самца человека“, в которой, среди прочего, констатировалось, что американцы предпочитают сексуальную позицию, в которой мужчина находится сверху. Он назвал ее „англо-американской позицией“. При этом Кинси ссылался на еще более ранний труд польского антрополога Бронислава Малиновского, который путешествовал с 1914 по 1920 год по Австралии, Новой Гвинее и Меланезии с целью изучения коренных народов. В частности, на книгу, в которой рассказывалось о сексуальной жизни представителей народа тробриан, населявших одноименные острова в Папуа-Новой Гвинее. Но Кинси допустил роковую небрежность при цитировании. По его словам, Малиновский рассказывал, что тробрианцы пародировали и смеялись над тем, как белые люди занимаются сексом, и якобы называли эту позицию „миссионерской“.
Но на самом деле в оригинале слова „миссионерский“ не было, там лишь перечислялись люди, ставшие объектом насмешек - „белые торговцы, фермеры и чиновники“. Миссионеры в этой связи не упоминались. О проповедниках говорилось в другом эпизоде - о придуманном островитянами термине „миссионерская мода“. Он относился не к сексу, а к привычке белых держаться за руки и сидеть обнявшись. Такая романтика тоже смешила жителей Тробрианских островов.
Несоответствие обнаружил американский миссионер и антрополог Роберт Прист. В 2001 году он опубликовал книгу „Миссионерская позиция: христианство, модернизм, постмодерн“, в процессе работы над которой исследовал множество текстов, чтобы подтвердить или опровергнуть существовавшую версию происхождения названия. „Кинси думал, что сообщает исторические факты, но вместо этого создал легенду“, - заключает Прист. И она продолжает существовать, несмотря на разоблачение. В бестселлере 1972 года „Радость секса“ британского врача Алекса Комфорта. В Оксфордском словаре, куда термин миссионерская позиция был включен в 1976 году. И, по-прежнему, во многих языках мира. А все потому, что когда-то один ученый ошибся, цитируя своего коллегу.