Проблемы звезды OnlyFans, которую преследовал мужчина из Эстонии, продолжаются: в ее доме произошло вооруженное ограбление

Amouranth, чье настоящее имя Кейтлин Мишель Сирагуса, – интернет-звезда, создающая эротический ASMR-контент. И слово „звезда“ здесь вовсе не преувеличение: в 2021 году она была самой просматриваемой женщиной-стримером на Twitch, а один только ее аккаунт на OnlyFans , по некоторым данным, приносит ей 1,5 миллиона долларов в месяц.

Летом 2022 года Amouranth попала в поле зрения эстонских СМИ из-за того, что у нее появился сталкер из Эстонии по имени Александр. Молодой человек купил билет в один конец до Хьюстона, чтобы найти и, как он сам заявлял, „сделать своей“ одну из самых известных эротических моделей в мире, которой он виртуально „сделал предложение“. Он задокументировал все свое путешествие в трансляции в Twitch, не осознавая, что таким образом преследует девушку.