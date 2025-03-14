Топчик
14.03.2025, 09:00

Проблемы звезды OnlyFans, которую преследовал мужчина из Эстонии, продолжаются: в ее доме произошло вооруженное ограбление

 
Amouranth
Amouranth
ФОТО: Kuvatõmmis: YouTube

Почти три года назад в эстонские СМИ попала история эротической звезды Amouranth, потому что ее начал преследовать мужчина из Эстонии. Теперь же страдания известной создательницы эротического контента продолжаются: под покровом ночи в ее доме было совершено вооруженное ограбление.

Amouranth, чье настоящее имя Кейтлин Мишель Сирагуса, – интернет-звезда, создающая эротический ASMR-контент. И слово „звезда“ здесь вовсе не преувеличение: в 2021 году она была самой просматриваемой женщиной-стримером на Twitch, а один только ее аккаунт на OnlyFans, по некоторым данным, приносит ей 1,5 миллиона долларов в месяц.

Летом 2022 года Amouranth попала в поле зрения эстонских СМИ из-за того, что у нее появился сталкер из Эстонии по имени Александр. Молодой человек купил билет в один конец до Хьюстона, чтобы найти и, как он сам заявлял, „сделать своей“ одну из самых известных эротических моделей в мире, которой он виртуально „сделал предложение“. Он задокументировал все свое путешествие в трансляции в Twitch, не осознавая, что таким образом преследует девушку.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии