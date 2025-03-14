14.03.2025, 09:00
Проблемы звезды OnlyFans, которую преследовал мужчина из Эстонии, продолжаются: в ее доме произошло вооруженное ограбление
ФОТО: Kuvatõmmis: YouTube
Почти три года назад в эстонские СМИ попала история эротической звезды Amouranth, потому что ее начал преследовать мужчина из Эстонии. Теперь же страдания известной создательницы эротического контента продолжаются: под покровом ночи в ее доме было совершено вооруженное ограбление.
Amouranth, чье настоящее имя Кейтлин Мишель Сирагуса, – интернет-звезда, создающая эротический ASMR-контент. И слово „звезда“ здесь вовсе не преувеличение: в 2021 году она была самой просматриваемой женщиной-стримером на Twitch, а один только ее аккаунт на OnlyFans, по некоторым данным, приносит ей 1,5 миллиона долларов в месяц.
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