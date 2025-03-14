В Таллинне состоится масштабная международная конференция Tallinn Music Week – соберется около 1300 представителей музыкальной индустрии

В конференции TMW принимают участие около 1300 представителей музыкальной индустрии и более 100 ведущих специалистов со всего мира.

Конференция откроется в пятницу, 4 апреля, в 10:00 выступлением министра культуры Хейди Пурга. Открытие двухдневной программы Setting the Stage: The World We Operate In рисует картину положения европейской музыкальной индустрии в глобальном масштабе.

Влияние глобальных цифровых платформ будет проанализировано на встрече команды Европейской платформы инновационной политики в области креативной экономики ekip. Экосистему музыкальной индустрии и ее конкурентные преимущества представят Детлеф Шварте, директор фестиваля Reeperbahn, и профессор доктор Карстен Винтер, который расскажет о вызовах, которые обсуждаются на круглом столе команды ekip. Пройдут дебаты о том, как вести себя в условиях политических конфликтов — занять ли четкую позицию путем бойкота или отмены или искать возможности для конструктивного диалога.

Искусственный интеллект стал нашим неотъемлемым спутником и важным фактором, меняющим правила игры в повседневной жизни и работе. Собравшиеся на конференции будут искать ответы на вопросы, является ли он партнером, конкурентом, соавтором или плагиатором в создании музыки. Дэвид „Зеро“ Рейтерер из австрийской группы Lucy Dreams, в которой также работает искусственный интеллект Люси, порассуждает о приспособлении к „зловещей долине“.

Более человечная сторона этой области будет раскрыта в дискуссиях о психическом здоровье, доступности и благополучии. На сессии EarthSonic, которую проведет Джозеф Дин, выступающий под именем Natural Symphony, будет сделана попытка понять нашу планету посредством звука и исследовать скрытые связи между природой и человеком.

Генеральный директор Geisha Ninja Samurai Андрей Зайцев и музыкальный директор De Wind Music Ирма де Винд обсуждают все более влиятельный симбиоз игр и музыки. Продюсер Альбин Нордквист открывает двери на кухню азиатских рынков и рассказывает о секретах создания K-pop-хитов.