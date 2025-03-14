В Таллинне состоится масштабная международная конференция Tallinn Music Week – соберется около 1300 представителей музыкальной индустрии
4 и 5 апреля представители международной музыкальной индустрии соберутся в Таллинне на конференции Tallinn Music Week в Nordic Hotel Forum. Основными темами станут текущие проблемы и сценарии будущего европейской музыкальной индустрии, ключевая роль искусственного интеллекта и показатели международного успеха. Основное внимание будет уделяться музыкальным рынкам: от Украины до Тайваня и от стран Балтии до Канады.
В конференции TMW принимают участие около 1300 представителей музыкальной индустрии и более 100 ведущих специалистов со всего мира.
Конференция откроется в пятницу, 4 апреля, в 10:00 выступлением министра культуры Хейди Пурга. Открытие двухдневной программы Setting the Stage: The World We Operate In рисует картину положения европейской музыкальной индустрии в глобальном масштабе.
Влияние глобальных цифровых платформ будет проанализировано на встрече команды Европейской платформы инновационной политики в области креативной экономики ekip. Экосистему музыкальной индустрии и ее конкурентные преимущества представят Детлеф Шварте, директор фестиваля Reeperbahn, и профессор доктор Карстен Винтер, который расскажет о вызовах, которые обсуждаются на круглом столе команды ekip. Пройдут дебаты о том, как вести себя в условиях политических конфликтов — занять ли четкую позицию путем бойкота или отмены или искать возможности для конструктивного диалога.
Искусственный интеллект стал нашим неотъемлемым спутником и важным фактором, меняющим правила игры в повседневной жизни и работе. Собравшиеся на конференции будут искать ответы на вопросы, является ли он партнером, конкурентом, соавтором или плагиатором в создании музыки. Дэвид „Зеро“ Рейтерер из австрийской группы Lucy Dreams, в которой также работает искусственный интеллект Люси, порассуждает о приспособлении к „зловещей долине“.
Более человечная сторона этой области будет раскрыта в дискуссиях о психическом здоровье, доступности и благополучии. На сессии EarthSonic, которую проведет Джозеф Дин, выступающий под именем Natural Symphony, будет сделана попытка понять нашу планету посредством звука и исследовать скрытые связи между природой и человеком.
Генеральный директор Geisha Ninja Samurai Андрей Зайцев и музыкальный директор De Wind Music Ирма де Винд обсуждают все более влиятельный симбиоз игр и музыки. Продюсер Альбин Нордквист открывает двери на кухню азиатских рынков и рассказывает о секретах создания K-pop-хитов.
Жизнеспособность независимых звукозаписывающих компаний, как в плане бизнеса, так и проектов, которые держатся на страсти, будет обсуждаться на экспертном круглом столе, организованном IMPALA, организацией европейских независимых музыкальных компаний и ассоциаций. Ристо Салминен, генеральный директор финской ассоциации авторских прав Teosto, и Яанус Юсс, основатель Творческого городка Теллискиви, оценивают баланс между долгосрочным эффектом инвестиций в музыку и быстрой отдачей.
Дискуссию о прошлом и будущем регионального музыкального наследия возглавит участник фольк-дуэта Puuluup Марко Вейссон. Что на самом деле означает „глобализация“, объясняют финский эксперт по данной теме Мария Пирккалайнен-Барбер и исследователь музыкальной политики Университета Эразмус Вирго Силламаа. Генеральный директор PRS Foundation и член правления Keychange Джо Франкленд представит методы измерения трансграничного успеха.
Новая программа лидерства от Keychange, инициативы по гендерному равенству, продемонстрирует на конференцию свежий взгляд на то, как управлять музыкальной индустрией через изменения, а инновационная сессия TechTrack завершится захватывающими презентациями технологических решений.
Ранее объявленные спикеры конференции TMW: европейский промоутер Rammstein и основатель MCT Agentur Скумек Саботтка, звукорежиссер обладателя премии Грэмми Гайдн Бендалл, генеральный директор ведущего европейского шоукейс-фестиваля ESNS Анна ван Нунен, главный промоутер Live Nation Baltic Ева Пальм, менеджер Night Tapes Бритт Рандма, генеральный директор FAAR Music Керту Мягар, менеджер по инновациям и развитию Music Finland Туро Пекари, программный директор тайваньского World Music Festival Пейти Хуанг и многие другие.
Основные темы TMW 2025
Европейская музыкальная экосистема и глобальное сотрудничество
ИИ и музыкальные технологии
Вызовы платформенной экономики
Управление звукозаписывающей компанией
Игры и синхронизация
Сонграйтинг-рынки: в фокусе Азия и K-pop
Рынок живой музыки
Местное наследие, глобальные горизонты
Показатели успеха экспорта
Ценностное предложение фестивалей талантов
Лидеры новой эры Keychange
Устойчивость и доступность
Психическое здоровье и психологическая безопасность
Фокусные рынки:
Украина, Швеция, Финляндия, страны Балтии, Тайвань, Средняя Азия
Программа TMW, который пройдет с 3 по 6 апреля, состоит из музыкальной части, конференции, посвященной музыкальной индустрии, и городского фестиваля. TMW — один из трех самых важных фестивалей талантов в Европе, который весной привлекает в Таллинн около 2000 иностранных гостей, половина из которых — профессионалы из международной музыкальной индустрии.
В интернет-магазине TMW продаются абонементы на музыкальный фестиваль TMW 2025, а также PRO-абонементы, гарантирующие доступ на музыкальный фестиваль и конференцию. До 30 марта PRO-абонементы доступны по цене 225 евро (окончательная цена 250 евро), а фестивальные абонементы по цене 79 евро (окончательная цена 85 евро).
Фестиваль TMW организуют Music Week MTÜ и Shiftworks совместно со многими программными партнерами и кураторами.
Стратегическим партнером TMW в сфере музыки является Music Estonia. Основными спонсорами являются PLG Group, Nordic Hotel Forum, Telliskivi Loomelinnak, Viru Keskus, партнерами выступают Go Travel, Go Hotel Shnelli, MyFitness, Британский Совет, Tallink Hotels, Valge Klaar. Международными партнерами являются посольство Канады, Women in Music Canada, Mundial Montreal, Talentcoach и Oulu2026.
Фестиваль поддерживают Министерство культуры, город Таллинн, Капитал культуры, Visit Estonia, Visit Tallinn и Музыкальный город ЮНЕСКО Таллинн
Фонд европейской политики сплочения поддерживает маркетинговую работу TMW, которая представляет Таллинн и Эстонию как привлекательное направление культурного туризма.
TMW является членом-основателем FoMC, федерации, объединяющей международные музыкальные конференции и фестивали талантов, участником Европейской программы обмена талантами и партнерским фестивалем глобальной инициативы по гендерному равенству Keychange и европейской глобальной музыкальной платформы UPBEAT.