ВИДЕО | Бренд мусульманской одежды „нарядил“ Эйфелеву башню в хиджаб: реакция французов

Рекламный ролик компании Merrachi по производству одежды для мусульманских женщин, где показана Эйфелева башня, покрытая хиджабом, вызвал бурную реакцию во Франции, сообщает издание ProtoThema.

Все началось с того, что бренд одежды Merrachi, в настоящее время работающий через простой интернет-магазин во Франции, выпустил в TikTok анимированный 3D-рекламный ролик, в котором можно увидеть Эйфелеву башню в зеленой исламской накидке.

„Французское правительство не хочет видеть прибытие Merrachi (во Францию)“, – гласит подпись под видео, намекая на предстоящее открытие бизнеса. Пока что у бренда только один магазин в Европе – в Амстердаме (Нидерланды), где он и зародился.

Очередь в магазин бренда в Нидерландах:

„Вы помните, как они (французы, – прим. ред.) запретили хиджаб?“ – добавили авторы поста в комментариях.

Подобное видео, как и обвинения вызвали во Франции волну негодования. Ресурс Le Figaro заявил, что хиджаб – шаль, предназначенная для прикрытия женских волос, – никогда не был запрещен во Франции в общественных местах, в отличие от „бурки“, скрывающей лицо.

„Однако хиджаб запрещен в государственных школах, колледжах и средних школах в соответствии с законом о демонстративной религиозной символике. Государственные служащие также должны соблюдать обязательство сохранять нейтралитет и не проявлять свои религиозные убеждения при исполнении своих обязанностей. В бизнесе ношение чадры остается на усмотрение работодателя“, – подчеркнули журналисты.

Лизетт Поллет, член парламента от крайне правого „Национального объединения“, назвала видео оскорбительным для „демократических ценностей и наследия“ страны.

Соответственно, Жером Бюиссон, также из National Alarm, охарактеризовал рекламу как „ужасающий политический план“ и „неприемлемую провокацию“.

В то же время экономист Филипп Мюрер, соучредитель Гражданского политического движения, призвал запретить магазины Merrachi во Франции и заблокировать ее веб-сайт.