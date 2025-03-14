ВИДЕО | Бренд мусульманской одежды „нарядил“ Эйфелеву башню в хиджаб: реакция французов(1)
Реклама возмутила ряд политиков, а Лизетт Поллет, член парламента от крайне правого „Национального объединения“, уже назвала видео оскорбительным для „демократических ценностей и наследия“ страны, сообщает Focus.
Рекламный ролик компании Merrachi по производству одежды для мусульманских женщин, где показана Эйфелева башня, покрытая хиджабом, вызвал бурную реакцию во Франции, сообщает издание ProtoThema.
Все началось с того, что бренд одежды Merrachi, в настоящее время работающий через простой интернет-магазин во Франции, выпустил в TikTok анимированный 3D-рекламный ролик, в котором можно увидеть Эйфелеву башню в зеленой исламской накидке.
„Французское правительство не хочет видеть прибытие Merrachi (во Францию)“, – гласит подпись под видео, намекая на предстоящее открытие бизнеса. Пока что у бренда только один магазин в Европе – в Амстердаме (Нидерланды), где он и зародился.
Очередь в магазин бренда в Нидерландах:
„Вы помните, как они (французы, – прим. ред.) запретили хиджаб?“ – добавили авторы поста в комментариях.
Подобное видео, как и обвинения вызвали во Франции волну негодования. Ресурс Le Figaro заявил, что хиджаб – шаль, предназначенная для прикрытия женских волос, – никогда не был запрещен во Франции в общественных местах, в отличие от „бурки“, скрывающей лицо.
„Однако хиджаб запрещен в государственных школах, колледжах и средних школах в соответствии с законом о демонстративной религиозной символике. Государственные служащие также должны соблюдать обязательство сохранять нейтралитет и не проявлять свои религиозные убеждения при исполнении своих обязанностей. В бизнесе ношение чадры остается на усмотрение работодателя“, – подчеркнули журналисты.
Лизетт Поллет, член парламента от крайне правого „Национального объединения“, назвала видео оскорбительным для „демократических ценностей и наследия“ страны.
Соответственно, Жером Бюиссон, также из National Alarm, охарактеризовал рекламу как „ужасающий политический план“ и „неприемлемую провокацию“.
В то же время экономист Филипп Мюрер, соучредитель Гражданского политического движения, призвал запретить магазины Merrachi во Франции и заблокировать ее веб-сайт.
Некоторые пользователи социальных сетей говорили об „исламском захвате“ страны, призывая ограничить иммиграцию мусульман. Один пользователь прокомментировал: „Из-за страха показаться нетерпимыми мы терпим неприемлемое“, а другой описал рекламу как „экзистенциальную угрозу Франции“.
В то же время рекламная кампания Merrachi нашла и сторонников, поскольку несколько пользователей описали ее как „креативную“ и „умную“, отметив, что она выводит на первый план дискуссию об ограничениях на религиозную одежду во Франции.
На своем веб-сайте компания позиционирует себя как бренд „скромной“ одежды, пользуясь нынешним Рамаданом, чтобы представить абайи, вуали и длинные платья, продаваемые по цене от нескольких десятков евро до более чем 120 евро. Его основательница Нада Меррачи представлена как один из „пионеров скромной моды“. Она надеется сыграть „решающую роль“ в „улучшении“ индустрии моды, чтобы интегрировать „единство и инклюзивность“.