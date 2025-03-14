ГАЛЕРЕЯ | Столько прекрасных женщин в одном месте! В ночном клубе Hollywood страстно отпраздновали 8 марта(16)
Субботняя ночь в Hollywood стала настоящей сенсацией – грандиозное празднование 16-летия „Танцевального рая“ и Международного женского дня оставило незабываемые эмоции у всех, кто оказался в эпицентре этого невероятного события. Праздник прогремел с таким размахом, что, казалось, стены клуба дрожали от энергии радости и восторга!
Гости стали свидетелями уникального события – первого в Эстонии эксклюзивного шоу спортивно-бальных танцев „I Wanna Dance With Somebody“. Завораживающее шоу вызвало шквал оваций! Это было не просто выступление, это было погружение в мир латиноамериканской страсти, где каждый жест, каждый взгляд, каждый поворот тела рассказывал историю чувственной любви. Грация, огонь латиноамериканских ритмов и безупречное мастерство танцоров сделали этот вечер по-настоящему незабываемым. Каждый номер был продуман до мельчайших деталей: самба, ча-ча-ча, румба, танго и джайв наполнили сцену невероятной энергетикой. Хореография от мировых звезд Валерии Миловой и Виталия Козьмина, музыка от James Werts World Project и вокал от Алики Миловой – это был настоящий симбиоз талантов, который оставил неизгладимое впечатление.
Волнующее мужское шоу в стиле Magic Mike стало ярким подарком для прекрасных дам. Атмосфера накалилась до предела, а женские сердца забились в унисон с ритмом музыки! Ангелы go-go от AS Agency добавили вечеру еще больше экстравагантности.
Танцпол буквально пылал под самые горячие хиты DJ BELL и DJ PETERSON, а праздничный торт, воздушные шары и фейерверки создали атмосферу настоящего праздника.
Смотрите галерею с праздника!