ФОТО | Рушили стереотипы еще в середине XX века! В Kumu открылась выставка об эстонских сестрах-художницах Мей

На выставке представлены рисунки, акварели, малая пластика и коллажи, а также предметы быта и уникальные, рукописные книжки, выпущенные под псевдонимами. Работы непосредственно и откровенно отражают современность сестер-художниц. В своих работах сестры не боялись затрагивать острые социальные темы – что было необычно смело для женщин-художниц того времени. При этом они не отказывались от канонических сюжетов, но привнесли свежий взгляд на изображение женщины в искусстве. Нередко во взгляде художниц можно заметить искорку юмора.

Эстонское художественное сообщество впервые познакомилось с творчеством всех трех сестер в 1919 году на третьей выставке художественного объединения „Паллас“, где Кристине, Лидия и Натали Мей были единственными представленными женщинами-художницами. Старшая сестра, Кристине, стала первой эстонской женщиной, окончившей Рисовальную школу Финского художественного общества в Хельсинки как скульптор в 1916 году, и по возвращении на родину начала работать преподавателем моделирования. Лидия, младше на год, три года изучала архитектуру на высших женских курсах и в Петербургском женском политехническом институте. Младшая из сестёр, Натали, впервые представила свои работы на выставке 1919 года. К профессиональному изучению искусства она приступила три года спустя в художественной школе „Паллас“. В 1924 году Натали окончила школу, став первой женщиной – выпускницей этого учебного заведения. Пять лет спустя она начала работу художником по костюмам в театре „Эстония“, подняв эстонскую сценографию на новый уровень. Впоследствии она почти четверть века делилась своими знаниями с будущими сценографами и художниками по костюмам в тогдашнем Государственном художественном институте Эстонской ССР (ныне Эстонская художественная академия). Лидия Мей (позже известная как Старкопф-Мей) раскрылась как превосходный мастер акварели. Её кисти принадлежат эскизы к нескольким знаковым памятникам, посвященным Освободительной войне Эстонии. В более поздний творческий период она занималась росписью по фарфору. Кристине Мей (в замужестве Марк) создавала изящные малые скульптуры и была искусным каллиграфом. Как и её младшая сестра, она посвятила много времени книжному оформлению. Все три сестры прославились как мастерицы экслибриса – особого художественного знака, который создаётся для книг из личных библиотек.