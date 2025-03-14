ВИДЕО | „Это пик моей карьеры“. Невероятная сцена побега из эстонского сериала, снятая под водой карьера Румму, взорвала сеть

Снимать эту сцену было для Пиуса захватывающим опытом, однако она потребовала подготовки с использованием дыхательного регулятора.

Для сериала была снята подводная сцена, в которой главный герой Пауль фон Фок, сыгранный актером Прийтом Пиусом, должен сбежать из тонущей кареты. Он борется с нехваткой воздуха, а сам побег из кареты в стиле каскадеров становится серьезным испытанием. Режиссер Арун Тамм опубликовал отрывок этой сцены в соцсетях, и на данный момент видео собрало более 29 миллионов просмотров в Instagram.