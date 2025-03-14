Кино
14.03.2025, 19:00

ВИДЕО | „Это пик моей карьеры“. Невероятная сцена побега из эстонского сериала, снятая под водой карьера Румму, взорвала сеть

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Прийт Пиус
Прийт Пиус
ФОТО: Kuvatõmmis: ETV

В четверг вечером в передаче „Ringvaade“ главный актер криминальной драмы „Детектив фон Фок“, премьера которой состоится на канале ETV, Прийт Пиус и оператор Март Ратасепп обсудили ставшую вирусной сцену, в которой персонаж Пиуса должен сбежать из кареты, которая погрузилась под воду.

Снимать эту сцену было для Пиуса захватывающим опытом, однако она потребовала подготовки с использованием дыхательного регулятора.

Для сериала была снята подводная сцена, в которой главный герой Пауль фон Фок, сыгранный актером Прийтом Пиусом, должен сбежать из тонущей кареты. Он борется с нехваткой воздуха, а сам побег из кареты в стиле каскадеров становится серьезным испытанием. Режиссер Арун Тамм опубликовал отрывок этой сцены в соцсетях, и на данный момент видео собрало более 29 миллионов просмотров в Instagram.

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