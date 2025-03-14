14.03.2025, 19:00
ВИДЕО | „Это пик моей карьеры“. Невероятная сцена побега из эстонского сериала, снятая под водой карьера Румму, взорвала сеть(1)
ФОТО: Kuvatõmmis: ETV
В четверг вечером в передаче „Ringvaade“ главный актер криминальной драмы „Детектив фон Фок“, премьера которой состоится на канале ETV, Прийт Пиус и оператор Март Ратасепп обсудили ставшую вирусной сцену, в которой персонаж Пиуса должен сбежать из кареты, которая погрузилась под воду.
Снимать эту сцену было для Пиуса захватывающим опытом, однако она потребовала подготовки с использованием дыхательного регулятора.
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