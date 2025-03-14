ВИДЕО | Извивается как змея: стилист Алексей Солтан показал горячий танец у шеста на высоких каблуках

„Великолепный Алексей Солтан поразил нас своими навыками танца на пилоне! Всего 7 занятий Pole Exotic, и вот результат — захватывающее видео! Его путь доказывает, что пределы существуют только в нашем сознании“, - пишет танцевальная студия Deesse, где и снято видео. Студия отмечает, что танцы на пилоне могут помочь раскрыть свою чувственность и грацию.

Подписчики Солтана, как и всегда, пришли в восторг от нового видео. „Пластика, конечно, огонь! Не каждый тренер так умеет! У вас талант!“ - пишут они.

Смотрите видео!

Эстонский стилист Алексей Солтан известен своим яркими образами и открытыми жизненным взглядам, чем часто привлекает внимание общественности. Особенно много комплиментов и восхищения собирают его эпатажные фотосессии, в которых он всегда предстает в новых образах, часто стирающих границы между гендерами. Например, в этом году стилист поразил подписчиков роскошной грудью пятого размера и откровенными кадрами с голым мужчиной.

В начале прошлого года Солтан также открыл кафе-ресторан в столичном квартале Ротерманни под названием Bali. Фишка заведения — меню с завтраками, которые можно заказывать целый день. Декор и меню кафе напоминают о популярных курортах Бали, создавая атмосферу отдыха и экзотики.

Эпатажный таллиннский стилист встретил и Новый год в Таиланде - в столице страны Бангкоке. На новогодней вечеринке в роскошном пятизвездочном отеле Four Seasons Bangkok Алексей Солтан был в черном образе, которому добавляли блеска сверкающие аксессуары. На Алексее был надет роскошный расшитый камнями и бусинами пиджак, голову украшали заколки со стразами, а в руке у него была элегантная сумочка Balenciaga.

„Заходите в Новый год так, как будто мир уже ваш. С улыбкой, с осознанием своей силы и с ощущением, что впереди только лучшее! Пусть этот год будет вашим подиумом, где каждый шаг будет уверенным, каждая победа будет сиять ярко яркой, а каждая мечта станет реальностью. Блистайте, дерзайте и творите волшебство, никогда не забывая о том, кто является настоящей звездой“, - оставил Солтан пожелания своим подписчикам.