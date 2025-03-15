Необорванный разговор: Как работает телефон доверия и кризисный центр „Линия жизни“?

Вопросы специалисту. Главное – уметь слушать

– Вы работаете в организации почти 30 лет. Как изменился круг проблем у людей за это время?

– Я потому и продолжаю сама дежурить, отвечая на звонки, чтобы понимать, как меняется ситуация. Мне интересно наблюдать за изменениями в обществе: чем живут люди, как общаются. Сейчас они особенно благодарны за возможность анонимного, но при этом – живого общения, ведь в жизни его так не хватает.

Все, что происходит в обществе, отражается и на нашей работе. Например, в кризисный центр по совету юристов стали приходить мужчины. Потому что сейчас у людей много эмоционально сложных проблем, связанных с семейными делами: проблемы с детьми, криминальная составляющая – то есть те ситуации, в которых люди обращаются за юридической помощью. И без психологической поддержки здесь, как правило, не обойтись. И, с другой стороны, наши добровольцы – люди разных профессий, в том числе из юридической и финансовой сферы. Они готовы помочь и хорошо работают.

Обострилась тема насилия – в разных его видах. Если раньше обсуждали только насилие в семье, то сегодня люди жалуются на отношения на работе, на сексуальное насилие.

За время пандемии некоторые люди оказались дезориентированы, им сложно куда-то идти за помощью – проще позвонить, поэтому они звонят нам.

Некоторые проблемы не меняются – алкоголизм как был, так и остается.

– Сколько волонтеров трудятся на „Линии жизни“?

– На сегодняшний день более 80 добровольцев отвечают на звонки по телефону доверия. Два раза в год мы принимаем новых людей на обучающие курсы. Весенний курс эстонских добровольцев уже заполнен, список участников – большой.

Однако обучение – это долгий процесс, и хорошо, если до конца пройдут 15–20% от общего числа записавшихся.

– Сколько времени уходит на обучение?

– Примерно год. Сначала идет теоретическая часть, затем – практическая. После того как волонтер проходит теорию, он работает в паре со своим наставником, набирается опыта. Только после этого мы выдаем свидетельство.

– Как вы понимаете, что человек не подходит?

– Человек может хотеть стать волонтером, но, сталкиваясь с различными трудностями, должен чувствовать, справляется он или нет. Если он чувствует, что не справляется, то продолжать работу нельзя. Наши кураторы наблюдают за ним и во время теоретического обучения, и на практике – оценивают возможности волонтера. И если все в порядке, то только после этого мы считаем его полноценным добровольцем. Поэтому у нас всегда немного размытая статистика: вроде бы есть новые волонтеры, но они еще не завершили обучение.

– Получается, что только во время практики становится ясно, сможет ли он работать дальше?

– Да, к тому же, многое зависит от личных обстоятельств человека: его семейной ситуации, работы. Человек может не представлять заранее, насколько это трудоемкая деятельность, очень важна поддержка близких – готовы ли они принять эту работу? Ведь это ночные дежурства, это тяжело, и никогда не знаешь заранее, сколько будет звонков и насколько сложными окажутся беседы. Бывает, что звонят люди в глубоком кризисе – и тогда разговор длинный, сложный, эмоционально тяжелый. Поэтому и волонтерам необходимо время для отдыха, чтобы восстановиться.

– Кто чаще звонит на телефон доверия– мужчины или женщины?

– В последнее время больше мужчин. Но обычно женщин все же больше: согласно данным за 2024 год, две трети – женщины, одна треть – мужчины. Обращений на эстонском языке – две трети из всех звонящих, на русском – треть, но в последнее время также звонят люди, говорящие и на других языках.

– Есть ли строгие требования к волонтерам? Например, высшее образование или специализации по психологии?